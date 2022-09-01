Türkiye Gazetesi

ABD merkezli mikroblog sitesi Twitter, 'Circle' ismini verdiği yeni özelliği ile kullanıcılarına tweetlerini kimlerin göreceği konusunda daha fazla kontrol hakkı vermeye başladı. Twitter'ın blog adresinden yapılan açıklamaya göre, Twitter Circle ile insanlar artık tweetlerini kimlerin görebileceğini ve paylaşımlarıyla kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme esnekliğine sahip olacak.

Şirket açıklamasında yeni özelliği Twitter Circle'ı mayıs ayında test etmeye başladığını ve aldığı geri bildirimlerin büyük miktarda olumlu yönde olduğunu açıkladı. Twitter ayrıca özelliğin dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com'daki bütün kullanıcıların hizmetine sunulduğunu aktardı.

TWITTER CIRCLE NEDİR?

Yeni uygulama kapsamında kişiler tweetlerini atmadan önce bunun 'herkese açık' mı yoksa 'Twitter çevresi'ne mi gönderebileceği konusunda bir sekme görüyor. Tweetlerini genelin görmesini istemeyen kullanıcılar en fazla 150 kişiye kadar olacak şekilde kendi çevrelerini seçiyor ve sadece o kişilerin görebileceği tweetler atabiliyor.

Tweet ekranında iOS cihazlarda üst köşede hedef kitle seçmek için 'herkese açık' şeklinde bir varsayılan ayar bulunuyor. Buraya tıkladığınızda ise 'herkese açık' veya 'Twitter çevresi' seçeneklerinden birine tıklayarak tweetinizi kimlerin görebileceğini belirleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, kişilerin seçtiği veya seçmediği kişiler bu durumdan haberdar olmuyor. Kendi Twitter çevresine gönderilen tweetler yeşil bir rozete sahip olacak. Yalnızca seçili kişiler tarafından görülen bu tweetler retweet de edilemiyor.

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