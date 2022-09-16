İTALYA, BAYRAKTAR TB2'YE TALİP OLDU
İtalya'nın Bayraktar TB2 istediği ise bugün yayınlanan gelecek planları hakkında bilgilendirme görselinde ortaya çıktı. Burada SAMP/T hava savunma füzelerinden IAI Harop kamikaze drone sistemine kadar birçok ürünün görseli yer alıyor. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Bayraktar TB2 oldu.
Dünyanın en büyük 10 ordusu arasındalar: İtalyanlar Bayraktar'ın Türk SİHA'sına talip oldu
16.09.2022 - 23:58 | Son Güncelleme: 16.09.2022 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en büyük 10 ordusundan birine sahip olan İtalya'nın, 'çok kritik bir noktada konumlandırdığı' Bayraktar'ın Türk SİHA'sına talip oldukları iddia edildi.
İTALYA, BAYRAKTAR TB2'YE TALİP OLDU
Etiketler : italya,bayraktar,iha,siha,teknoloji,
909543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/909543.aspx
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