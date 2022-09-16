Türkiye Gazetesi

İTALYA, BAYRAKTAR TB2'YE TALİP OLDU

İtalya'nın Bayraktar TB2 istediği ise bugün yayınlanan gelecek planları hakkında bilgilendirme görselinde ortaya çıktı. Burada SAMP/T hava savunma füzelerinden IAI Harop kamikaze drone sistemine kadar birçok ürünün görseli yer alıyor. İçlerinde en çok dikkat çeken ise Bayraktar TB2 oldu.