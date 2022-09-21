Türkiye Gazetesi

Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan 'Yünhay-1' uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi. Xinhua ajansının haberine göre, 'Yunhay-1 03' uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun fırlatıldıktan sonra planlanan yörünge konumuna yerleştiği aktarıldı.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak. Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı. Bununla birlikte, Yünhay-1 uydusunun fırlatışı, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.

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