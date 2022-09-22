Türkiye Gazetesi

Uluslararası Uzay İstasyonu, 20 yılı aşkın bir süredir uluslararası astronot ekiplerini barındıran, Dünya'nın yaklaşık 400 kilometre üzerinde, düşük Dünya yörüngesinde yer alan futbol sahası büyüklüğünde bir laboratuvar. Uzun yıllardır genellikle astronotları ağırlayan uzay istasyonu artık yavaş yavaş sivillere de açılıyor. ABD uzay ajansı NASA, son dönemlerde insanları Ay’a ulaştırmayı amaçlayan Artemis programına odaklanırken, aynı zamanda özel ABD şirketleri de uzay istasyonuna uzay turistlerini göndermeye devam ediyor. Uzay, giderek daha ticari bir yere dönüşürken, uzay turizmi her geçen gün gelişiyor.

Reuters haber ajansına göre, Suudi Arabistan uzay turizmine adım atıyor. Axiom Space şirketiyle bu yılın başlarında anlaşma imzalayan Suudi Arabistan, iki vatandaşını uzaya gönderecek, tıpkı Türkiye'nin 2023'te yapmayı planladığı Milli Uzay Programı gibi. Anlaşmaya göre, Spacex’in Crew Dragon kapsülleriyle iki Suudi Arabistan vatandaşı gelecek yılın başlarında uzay istasyonuna fırlatılacak ve bir hafta Uluslararası Uzay İstasyonunda konaklayacaklar. Bu görevle özel bir uzay aracıyla uzaya giden ilk Suudi vatandaşları olacak.

SUUDİ ARABİSTAN EN AZ 100 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Axiom şirketi insanları uzaya göndermeyi amaçlayan ticari bir oluşum. Ax-2 olarak adlandırılan bu yeni görev, Axiom tarafından düzenlenen ikinci uzay uçuşu olacak. Ayrıca Ax-2 görevinin komutanı emekli NASA astronotu Peggy Whitson olacak ve eski yarışçı John Shoffner ise uzay aracına pilotluk yapacak. Suudi Arabistan’ın Axiom'a uçuş için ne kadar ödeme yapacağı belli değil ancak önceki uçuşa göre hesaplarsak Crew Dragon koltuklarının her biri 55 milyon dolara satılıyor.

Bu arada, Axiom, uzay istasyonuna ilk özel görevini ise Nisan ayında yapmıştı ve uzay istasyonuna SpaceX Crew Dragon kapsülüyle dört kişilik bir ekip göndermişti. Bilindiği üzere Türkiye’de gelecek yıl iki Türk vatandaşını uzaya gönderecek. Türkiye’nin Milli Uzay Programı da Axiom ile yapılan anlaşmayla gerçekleşecek ve görevin ‘Ax-3’ olarak adlandırılacağı düşünülüyor.

Axiom Space tarihi görevine başladı: Sivil mürettebatlı ilk uzay uçuşu... Axiom Space uzay uçuşu şirketi, NASA işbirliğiyle ilk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) göndererek tarihi görevine başladı.

'Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir' A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak Türkiye’nin uzay turizminde MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika), Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabileceğini belirtti.