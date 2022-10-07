Türkiye Gazetesi

Boston Dynmacis’in robot köpeği Spot, Xiaomi’nin CyberDog isimli robot köpeği ve diğer onlarcası… Robotlar dünyamızın bir gerçeği haline gelirken bazı bölgelerde robot askerlerin ve silahlı robotların kullanılmasıyla robot üreticisi şirketlerden ortak bir açıklama geldi.

Boston Dynamics ve diğer beş endüstri lideri (Agility Robotics, Clearpath Robotics, Open Robotics, Unitree ve ANYbotics) imzaladıkları açık mektupte robotların silahlandırılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

'ROBOTLARIN SİLAHLANDIRILMASINA KARŞIYIZ'

Açıklamada, “Uzaktan veya otonom olarak çalıştırılan, halka yaygın olarak sunulan ve insanların yaşadığı ve çalıştığı daha önce erişilemeyen yerlere gidebilen robotlara silah eklemenin yeni zarar riskleri ve ciddi etik sorunlar doğurduğuna inanıyoruz. Bu yeni yetenekli robotların silahlandırılmış uygulamaları, topluma getirecekleri muazzam faydalara zarar verecek şekilde halkın teknolojiye olan güvenini de zedeleyecek." ifadesine yer verildi.

Robot üreticileri, hiçbir silahlı robot üretmeyeceklerini belirtirken ayrıca, robotları satın alanların da platformları silahlandırmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı.

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