ABD Ticaret Bakanı'ndan Huawei hakkında ilginç yorum!

Huawei Pura 70 serisi piyasaya sürülmesinden bu yana birkaç gün geçti ve ABD Ticaret Bakanı Huawei'nin yeni 7nm Kirin çipi hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yaptığı bir röportajda yeni Huawei'nin telefonunun Çin'in çip teknolojisinde hala çok geride olduğunu belirtti. Biden yönetiminin ticaret kontrolleri sayesinde, bu farkın olduğunu iddia etti.

ABD Ticaret Bakanı yeni Huawei 7nm çipinin Amerikan işlemcileri kadar gelişmiş ve son teknoloji özelliklere sahip olmadığını söylüyor açıklamasının devamı şu şekilde:

"Bu bana ihracat kontrollerinin işe yaradığını gösteriyor. Çünkü bu çip neredeyse o kadar da iyi değil. ABD'li şirketlerin ürettiği çiplerin yıllarca gerisindeler. Biz dünyadaki en gelişmiş yarı iletken çiplere sahibiz. Bu teknolojiler Çin'de yok. Biz Çin'i geride bıraktık." açıklamasını yaptı.

Raimondo, ABD'nin ihracat kontrollerinin Çinli şirketlerin çip yarışında geride bıraktığına ve daha da zorlaştırdığına inanıyor. Çip dünyası şu anda aktif olarak 3nm yonga setine sahip çipler üretirken ve 2nm yonga setine geçmeyi planlarken, Huawei hala 7nm yonga setiyle çiplerini üretiyor.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

Huawei 2019 yılında ağır yaptırımlara maruz kalmış, telefonlarında ve bilgisayarlarında kullandığı çipleri, işlemcileri ve ekran kartlarını tedarik edemeyecek bir duruma geçti. Şirket, 2023 yılına kadar, Asya bölgesinde akıllı telefon işini ciddi şekilde etkileyen birçok ticari zorlukla mücadele etti.

Mate 60 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, ABD'nin Çin'e uyguladığı yasaklar gelişmiş çip yapım sürecine engel oldu. 5G Kirin 9000s çipi bu engellere rağmen rakiplerinden geride kalmadı ve piyasada bulunan çiplerle yarışabilir seviyede. Huawei sürekli olarak kendi teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. HuaweiCentral'in haberine göre ABD, Huawei'nin yeni nesil gelişmiş çip üretmek istemesine engel olmaya çalışıyor. Amerikalı yetkililer şimdi ise Huawei'nin daha iyi işlemciler üretmesine yardımcı olabilecek tüm Çinli firmalara yasak getirmeyi planlıyor.

Yine de Çinli firma daha da fazla büyüme ve gelişmek istiyor. Pura 70 serisi şimdi optimize edilmiş performans sunan Kirin 9010 yonga seti ile geliyor. Huawei'nin dönüşümlü başkanı Xu Zhijun ise ABD'nin baskılarına rağmen Huawei'yi geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor.