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    Alper Gezeravcı tarihi uzay yolculuğu öncesi son 'tam prova'yı tamamladı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Ax-3 uzay misyonu ekibi, uçuşa hazır. 4 kişiden oluşan Axiom-3 mürettebatı, fırlatmadan önceki son ''tam provalarını'' tamamladı.

    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye nefesini tuttu, ilk defa bir Türk uzaya gidecek... Bu gece saat 01.11'de gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma ile Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişilik mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak üzere yolculuğa başlayacak. 

    Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın (sol 2) da aralarında bulunduğu Ax-3 uzay misyonu, fırlatmadan önceki son ''tam provalarını'' tamamladıklarını sosyal medyadan paylaştı.

    Alper Gezeravcı tarihi uzay yolculuğu öncesi son 'tam prova'yı tamamladı

    Türkiye'de gözler, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna odaklandı.

    SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın uzay seferini yapacağı Dragon kapsülünü taşıyacak olan Falcon 9 roketinin, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasında hazır olduğu ve lansman için 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'in hedeflendiği belirtildi.

    TÜRKİYE'DE KALPLER AYNI ANDA ATACAK 

    Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk vatandaşı Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderileceği ABD'nin Florida eyaletindeki fırlatma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanına kurduğu "dome çadır" adı verilen planetaryumlardan izlenecek.

    Alper Gezeravcı tarihi uzay yolculuğu öncesi son 'tam prova'yı tamamladı

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UzayAstronot
    Haberler > Teknoloji > Alper Gezeravcı tarihi uzay yolculuğu öncesi son 'tam prova'yı tamamladı
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