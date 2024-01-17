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    Fezada ilk Türk, bir hasret sona eriyor...

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Nefesler tutuldu. Türk astronot Alper Gezeravcı, bu gece 01.11’de uzay yolculuğuna ilk adımı atıyor. Süper güçler uzayı yol geçen hanı yaparken, biz yıllarca onlara uzaktan bakıp imrendik. Yeşilçam, Türk insanının uzay hasretini filmlerle dindirmeye çalışsa da hep bir gün uzaya gideceğimizin hayalini kurduk. O gün işte bugün… İlk defa bir Türk astronot uzaya ‘merhaba’ diyecek. Florida’dan bugün uzay yolculuğuna başlayacak olan Alper Gezeravcı’nın macerası 14 gün sürecek.

    Fezada ilk Türk, bir hasret sona eriyor...
    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gezeravcı, beraberindeki üç astronotla bu gece Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek. Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan takip edilebilecek. İlk Türk astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı. Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte bu gece saat 01.11’de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) hareket edecek. Mürettebatı taşıyacak aracın bir buçuk gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmesi bekleniyor. Bu adımla birlikte Türkiye’nin 2021’de ilan ettiği Millî Uzay Programı’nın “ilk insanlı uzay misyonu” hedefine ulaşılacak. 

    BAVULUNDA ERDOĞAN'IN VERDİĞİ TÜRK BAYRAĞI OLACAK

    Alper Gezeravcı’nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.

    13 DENEY YAPACAK

    Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacak. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecek. 

    Fezada ilk Türk, bir hasret sona eriyor...

    BAKAN KACIR TÖRENE KATILMAK İÇİN ABD'YE GİTTİ

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim adamlarından oluşan heyet, fırlatma törenine katılmak üzere ABD’ye gitti. Fırlatma töreni, çarşamba günü saat 23.00’ten itibaren Kızılay ile Taksim’deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Alanın etrafına Gezeravcı’nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Millî Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi. 

    Öte yandan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni; Konya, Bursa, Üsküdar, Antalya, Gaziantep, Aksaray, Trabzon ile Kayseri Bilim Merkezinden de izlenebilecek. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Uzay YolculuğuTürkiyeTürk AstronotAlper Gezeravcı
    Haberler > Teknoloji > Fezada ilk Türk, bir hasret sona eriyor...
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