Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için nefesler tutuldu! Tarihi uzay yolculuğu meydanlardan takip edilecek

16 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:24

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna çıkmasına sadece saatler kaldı. Gezeravcı, 17 Ocak’ı (yarın) 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de (TSİ) SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzay üssüne ulaşmak üzere havalanacak.

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün fırlatılması İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan da takip edilebilecek.

Fırlatma törenini canlı olarak izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklar başladı. Taksim ve Kızılay gibi kent meydanlarına planetaryumlar kuruldu. Bilim merkezleri de fırlatmanın takip edilebileceği diğer yerler olacak.

NASA, GEZERAVCI'NIN FIRLATILIŞ PROGRAMINI AÇIKLADI

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı. Bugün California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.

Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.

Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek. Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.

​​​​​​​Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.