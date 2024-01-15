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    İlk Türk astronot Gezeravcı anlattı, Bakan Kacır 'uzay serüvenini' yayınladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin başlamasına sadece 2 gün kaldı... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, heyecanla beklenen uzay yolculuğu öncesinde dikkat çeken bir video yayınladı. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

    Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla herkesi heyecanlandırdı. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videoyu yayınlayan Bakan Kacır, "Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz." şeklinde bir mesaj yazdı.

    Videoda, Türk astronot Alper Gezeravcı ise başarı hikayesine ilişkin, "Önemli olan milletimizin, ülkemizin geleceğe yönelik bu önemli adımı atmaya kararlı olduğunu hatırlamaları. Artık gökyüzünün sınırlarının ötesine geçerek derin uzay düşleri kurabildiğimizi görmeleri" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca videoda, mürettebatın Alper Gezeravcı için söylediklerine de yer verildi.

    NASA, ALPER GEZERAVCI'NIN PROGRAMINI AÇIKLADI 

    Öte yandan, NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı. Buna göre, yarın California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.

    İlk Türk astronot Gezeravcı anlattı, Bakan Kacır 'uzay serüvenini' yayınladı

    Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.

    Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek. Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.

    ​​Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Alper GezeravcıAstronotTeknoloji
    Haberler > Teknoloji > İlk Türk astronot Gezeravcı anlattı, Bakan Kacır 'uzay serüvenini' yayınladı
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