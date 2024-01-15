NASA'dan ilk Türk astronot için açıklama, program belli oldu
NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekibin uzaya gönderiliş programını açıkladı. Axiom Mission 3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşmak için 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de hareket edeceği daha önce duyurulmuştu. Bu defa NASA, ekibin yarın basın toplantısı yapacağını açıkladı.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı. Buna göre, yarın California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.
Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek. Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.
TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU PERŞEMBE GÜNÜ UZAYA GİDECEK
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek. Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.
Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı