NASA çok sıcak lavlarla kaplı yeni 'dünya' keşfetti, bir yıl sadece 4 gün sürüyor

15 Ocak 2024 15:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:31

Gökbilimciler, NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite yani kısaca TESS'i kullanarak "HD 63433 d" adını verdikleri yeni gezegen tespit etti. TESS, uzaydaki en parlak cüce yıldızların etrafındaki yörüngede bulunan binlerce öte gezegenin keşfedilmesi için tasarlandı ve tam da bu işe yarıyor.

NASA teleskobunu kullanan bilim insanları, Güneş sistemimizin dışında yeni bir öte gezegen buldu. HD 63433 d, Dünyamızdan 10 kat daha genç olmasının yanı sıra daha sıcak ve muhtemelen yarısı erimiş lav denizlerine batmış durumda.

Bu "kavrulmuş" haldeki gezegen, yalnızca 73 ışık yılı uzaklıkta, bilinen en küçük ve en yakın genç öte gezegendir. Bilim insanları onun yaklaşık 400 milyon yıllık olduğunu tahmin ediyor; 4,5 milyar yıllık ana gezegenimizle karşılaştırıldığında oldukça genç.

Araştırmacılar, The Astronomical Journal'da yayınlanan yeni bir makaleyle keşfi duyurdu. Bu yeni keşif, varlığı onaylanan öte gezegenlerin sayısını 5 bin 569'a yükseltti ve 10 binden fazla aday da inceleme altında.

İstatistiksel olarak konuşursak, artan sayı yalnızca uzayda olduğuna inanılan gezegenleri temsil ediyor Yüz milyarlarca galaksinin bulunduğu evren muhtemelen trilyonlarca yıldızla doludur. Eğer çoğu yıldızın etrafında bir veya daha fazla gezegen varsa, bu da akıl almaz sayıda gizli dünyanın olduğuna işaret eder.

BİR YIL SADECE DÖRT GÜN SÜRÜYOR

HD 63433 d öte gezegeni oldukça merak uyandırıcı özelliklere sahip, çünkü bir tarafı her zaman yıldızına bakıyor. Üstelik, yıldızına Dünya'nın Güneş'e olduğundan çok daha yakın durumda. Aslında, ev sahibi yıldızına Merkür'ün Güneş'e olduğundan sekiz kat daha yakın. Bu, öte gezegenin yörüngesini o kadar sıkı hale getiriyor ki, bir yılı yalnızca dört gün sürüyor.

Deneyimli güneşlenme tutkunlarının da bildiği gibi, eğer dönmezseniz bir tarafınız ciddi şekilde yanar. Gökbilimciler yıldıza bakan tarafın yaklaşık 2 bin 300 Fahrenheit sıcaklığa maruz kaldığını düşünüyor. Ancak gezegenin hiçbir zaman yıldız ışığı almayan arka tarafı bir gizem; araştırma ekibinin gelecekte daha fazla şey öğrenmeyi umduğu yer de burası.

Evrendeki en güçlü kızılötesi teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu, bu genç dünya hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmanın yanı sıra atmosfere dair ipuçları da arayabilir.

Çalışmanın ortak yazarlarından Andrew Vanderburg, "Genç gezegenler heyecan verici çünkü gezegenlerin zaman içinde nasıl değiştiğini, özelliklerini farklı yaşlarda ölçerek inceleyebilirsiniz." sözleriyle heyecanını dile getirdi.