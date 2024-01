ANKA-3'ün TSK'ya teslim tarihi belli oldu, TUSAŞ Genel Müdürü bile şaşırdı

9 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 17:05

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki lider şirketlerinden TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 İnsansız Hava Aracı (İHA) önemli bir aşamayı daha başarıyla geçti. Yerli İHA geçtiğimiz haftalarda ilk test uçuşunu tamamladı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "Gözükmeyecek! Fark edildiğinde çok geç olacak." şeklinde dikkat çekici bir ifadeye yer verilmişti. Ayrıca TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise ilk uçuşun ardından yaptığı açıklamada, "Düşmanın göremediği ama düşmanı gören bir İHA'mız var" demişti.

ANKA-3'ÜN TESLİM TARİHİ AÇIKLANDI

Temel Kotil, "ANKA-3’ün ilk uçuşu nasıl geçti?" sorusuna verdiği cevapta, "Hiçbir zaman model gerçek gibi olmaz. Ama gerçek gibi oldu. Çünkü modelle çok uğraştık. Çok stabil kalktı ve indi. HÜRJET de aynısını yapmıştı. Bazen biz yapmadık herhalde başkaları yaptı diyoruz." şeklinde konuştu.

Kotil, sözlerinin devamında ise teslimat tarihine ilişkin bilgilendirme yaparak, "1 sene içerisinde kuvvetlere teslim edeceğiz." dedi.

ANKA-3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli İHA, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA III, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.

ANKA-3'ün teknik özellikleri şu şekilde:

ANKA ve ANKA II ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Maksimum kalkış ağırlığı: 6500 kg

LoS/BLOS (Uydu kontrolü)

Faydalı yük kapasitesi: 1200kg

Servis irtifası: 40kft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

Azami hız: 425kts/0.7M @ 30kf