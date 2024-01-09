Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali'nden 1 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak proje

9 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 17:02

Çanakkale Denizgöründü mevkiinde bulunan, Gülpınar RES Projesi'nin 35 MW’lık ilk fazı Mart 2020'de devreye alınmıştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilave 159 MW ikinci faz yatırımı ile toplamda 194 MW kurulu güce erişilmesi ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ilave kapasite oluşturması açısından kritik bir rol oynaması hedefleniyor.

Toplam yatırım tutarı 250 milyon euro olan projenin, 96,5 milyon euro tutarındaki kısmı Alman İhracat Destek Kuruluşu olan Euler Hermes garantisi kapsamında KfW-Ipex Bank’tan temin edilirken, geri kalan kısım özkaynak katkısına ilave olarak ülkemizin önde gelen bankalarından Türkiye İş Bankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan temin edilen krediler ile finanse edildi.

EN BÜYÜK BEŞİNCİ RES YATIRIMI

Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali, Mayıs 2024 itibariyle tüm fazları devreye alınarak yatırımın tamamlanmasıyla, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci Rüzgâr Enerjisi Santrali yatırımı olacak. Yıllık 630 milyon kWh yenilenebilir enerji üretimiyle, 200 bin hanenin, yani ortalama 1 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacını karşılayarak 400.000 ton karbon (CO2) emisyonu salınımının önüne geçecek ve Türkiye’nin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak.

250 MİLYON EURO YATIRIM

Gülpınar RES Projesi Finansman Kapama toplantısında açıklamalarda bulunan Yıldızlar Grup ve ERN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren ‘’Hem ülkemiz hem de geleceğimiz için önemli bir yatırım argümanı ve aynı zamanda yarınlarımızın teminatı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için sürdürülebilirliği işimizin odağına aldık. Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ilave kapasite oluşturması bakımından önem arz ediyor. Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali projemizde, Mayıs 2024’te türbinlerin tamamının devreye alınmasıyla toplam 194 MW kurulu güce erişeceğiz. Gülpınar RES, Türkiye genelinde rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci Rüzgâr Enerjisi Santrali olacaktır.’’ dedi.

Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali dışında yenilenebilir enerji projelerine devam edeceklerini belirten ve grubun gelecek hedeflerine değinen Eren ‘’Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirketimizin yenilenebilir enerji alanında ülkemizin sayılı şirketleri arasına girmesini sağlamaktır. Bir taraftan yurtiçinde büyürken, diğer taraftan da vizyonumuzu ve tecrübelerimizi yurtdışına taşıyarak benzer projeler gerçekleştirmek ve enerji konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelebilmektir.’’ dedi.

Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali Finansman Kapama Toplantısı, ERN Holding ve Yıldızlar Grup, KfW IPEX - Bank, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası’nın Genel Müdürlerinin konuşmaları ardından gerçekleşen imza töreni ile sona ererken Müfit Eren ‘’Ülkemize, finans sistemimize, şirketimize ve projemize güvenen, Alman İhracat Destek Kuruluşu Hermes’e, değerli bankalarımız KfW IPEX – Bank’a, Türkiye İş Bankası’na, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na, türbin tedarikçimiz ve çözüm ortağımız Enercon’a, projenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan ve katkı sağlayan hukuk, teknik, çevre danışmanlarımıza, bu yatırımın gerçekleşmesinde özverisi ile katkı sağlayan tüm ERN Holding ve Yıldızlar Grup ailesine ve en son olarak bizi bugün burada yalnız bırakmayan çok değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim.’’ sözlerine ekledi.

Toplantıda yer alan KfW IPEX-Bank Genel Müdürü Belgin Rudack, projenin içinde yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “KfW olarak Türkiye ekonomisini 50 yıldan uzun süredir destekliyoruz. Sürdürülebilir proje yatırımlarında böylesine gurur verici projeleri desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmasında, enerji sektöründe 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 61 oranında azaltama sözü verdiklerini hatırlatarak, “Böyle değerli bir yatırıma imza atan ERN Holding ve Yıldızlar Grup’u kutluyorum. Rüzgar enerjisi konusunda ülkemizdeki kapasite bugün itibariyle 11.696 MW ulaşmış durumda. Türkiye’nin bu konudaki hayali ve hedefi 2035 yılı içinde 29.600 MW çıkarmak. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. 12 yıl boyunca bizim bu tarz imza törenlerinde sık sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu sebeple Türkiye olarak tüm kaynaklarımızı seferber etsek, bütün enerjimizi kullansak 1 yılda 2.000 MW kurabiliyoruz. Dolayısıyla zaman uzun gibi görünüyor ancak çok çalışmamız gerekiyor. Bu yatırımın ne denli önemli olduğunu bu şekilde vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynadıklarını dile getiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Banka olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynamaya 2024 yılında da devam edeceğiz. Gülpınar RES projesi, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızın ne kadar stratejik ve değerli olduğunun bir göstergesi. Projenin hem ulusal hem de uluslararası finans kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor. Gülpınar RES projesinin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında attığı sağlam adımların bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Hayata geçirilen projenin diğer projelere de örnek teşkil etmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

ERN HOLDİNG VE YILDIZLAR GRUP HAKKINDA

Yarım asrı aşan sürede taahhüt, gayrimenkul ve enerji alanlarında topluma değer katan projelere imza atan Yıldızlar Grup, bugün; endüstriyel tesisler, kamu binaları, otoyollar, enerji santralleri, spor kompleksleri, sağlık ve eğitim kampüsleri, gayrimenkul ve yerleşim projeleri gibi çok sayıda yüksek standartlı ve prestijli projeye imza atmaktadır. 1968 yılından beri edindiği yüksek kaliteli inşaat tecrübesini, zamanında teslim etme yeteneği ile bir taahhüte dönüştüren ve tüketiciler için günün ve geleceğin beklentilerinin ötesinde bir hizmet felsefesi sunan Yıldızlar, sektörün ön gözde projelerini değerli lokasyonlarda başarıyla hayata geçirmektedir.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin seçkin üyeleri arasında yer alan ve şehircilik anlayışını sürdürülebilir bakış açısı ile buluşturan Yıldızlar, sadece bu coğrafyada değil uluslararası arenada da ses getiren yatırım ve iş geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.

KFW IPEX-BANK HAKKINDA

Alman Kalkınma Bankası KfW’nun yüzde 100 iştiraki olan KfW IPEX-Bank, KfW Bankalar Grubunun proje ve ihracatın finansmanı alanlarında uzmanlaşmış finans kuruluşudur. Bankanın ana faaliyet alanı, Avrupa ekonomisi için önem arz eden sektörlerde operasyonlarını sürdüren Alman ve Avrupalı şirketlerin küresel pazarlara yapmakta oldukları ihracatların orta ve uzun vadeli finansmanlarla desteklenmesi, altyapı yatırımlarının finansmanı, hammadde tedariğinin güvence altına alınması ve dünya çapında çevreci ve iklim değişikliğini önleyici projelerin finansmanıdır.

KfW IPEX-Bank, dönüşümü önceliklerinderen bir banka olarak, ekonominin, çevrenin ve toplumun tüm boyutlarında sürdürülebilir bir topluma geçişi desteklemek için geleceğin teknolojilerini finanse etmektedir.

KfW IPEX-Bank, faaliyet gösterdiği sektörlerde uzman kadrosu ile yaygın sektör, ülke ve yapılandırma tecrübesine sahip olup finansman konsorsiyumlarında lider roller üstlenmekte; diğer bankaları, kurumsal yatırımcıları ve sigorta şirketlerini de büyük finansman işlemlerine dahil etmektedir. KfW IPEX- Bank, hukuken bağımsız bir grup iştiraki olarak faaliyet göstermekte olup İstanbul’un da dahil olduğu dünya çapındaki en önemli ekonomi ve finans lokasyonlarında temsil edilmektedir.

Banka Türkiye'de ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'dan yapılan yatırım amaçlı makine-ekipman ithalatlarının uzun vadeli finansmanı ve proje finansmanı alanlarında faaliyet göstermektedir. Türkiye temsilcilik ofisinin kuruluşundan bu yana KfW IPEX-Bank'ın Türkiye'de enerji, ulaşım, endüstri ve altyapı finansmanı sektörlerine sağlamış olduğu kredi büyüklüğü toplamda 3 milyar Euro’ya ulaşmış olup, mevcut 1 milyar EUR’luk portföyün yarısından fazlasını ise yenilenebilir enerji finansmanı projeleri oluşturmaktadır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI HAKKINDA

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. Nominal sermayesi olan 1 milyon TL'nin fiilen ödenen 250 bin TL'lik bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştı.

Bankacılık tarihinde teknolojik yatırımları ile birçok ilke imza atan Türkiye İş Bankası, Türkiye’de elektronik bankacılığın temellerini atmış, yurt dışında ilk Türk banka şubelerini açmış, ilk yatırım hesabı, ilk yatırım fonu, ilk interaktif telefon bankacılığı, ilk QR Kodlu ödeme sistemi gibi çok sayıda ilki gerçekleştirmiştir.

Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer oluşturan geleceğin bankası olma vizyonu ile hareket eden Türkiye İş Bankası, iç ve dış kaynakları ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirmek suretiyle sürdürülebilir ve katma değerli büyümeyi destekleyecek bilanço yönetimi ve teknolojik dönüşüm sürecinde geleceğe hazırlanmaktadır.

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI HAKKINDA

Güçlü temelleri ve istikrarlı yapısıyla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir misyona sahip olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın temelleri, 1975 yılında kâr ortaklığı esaslı sermaye finansmanı dahil yatırım ve kalkınma bankacılığının gerektirdiği tüm faaliyetleri yürütmek üzere atılmıştır. TKYB, İlk varlık finansman fonu, ilk iklim dostu kuruluş belgesi alan banka, ilk sosyal sukuk ihracı gibi birçok sektörel ilke de imza atmıştır. 1975'ten bu yana Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alanda kalkınma girişimlerini destekleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), uluslararası saygınlığı ve sağladığı fonlarla istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime katkıda bulunuyor. Banka, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanarak sanayi, turizm, enerji, eğitim ve sağlık dahil çeşitli sektörlerdeki işletmelere finansman sağlamaktadır. Kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı, Türkiye Kalkınma Fonu alanlarında faaliyetlerini sürdüren TKYB’nin ana kaynak kuruluşları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, The World Bank, KFW, JBIC, European Investment Bank, AIIB, ICBC, ISDB, CEB gibi çok sayıda dünyanın önde gelen saygın finans kuruluşları bulunmaktadır.