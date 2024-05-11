Apple ile Samsung güçlerini birleştiriyor! Yeni katlanabilir iPhone için ekran tedariği konusunda Apple, Samsung ile anlaşmış olabilir!

Samsung, katlanabilir ekran teknolojisini kullanan Galaxy Fold'u tanıtmasıyla diğer akıllı telefon üreticilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Teknoloji devi Apple, henüz katlanabilir ekranlı bir cihaz piyasaya sürmedi ancak çalışmalarına devam ediyor.

Apple, katlanabilir telefon piyasasına girmek için yeni bir model geliştirme konusunda acele etmediği biliniyordu. Fakat Apple'ın bu kararı değişmiş olacak ki yeni çıkan söylentiler Samsung ile yeni bir anlaşma yaptığı yönünde.

Katlanabilir telefon piyasasının öncülerinden olan Samsung, geliştirdiği ekran teknolojileri sayesinde piyasaya çıkarttığı telefonlarla adından söz ettirmekte. Samsung Z Fold serisi ile katlanabilir telefon piyasasına yön veren Samsung, Apple'ın dikkatinden kaçmamış. Huawei'nin piyasaya sürdüğü Mate X3 katlanabilir telefonuna rakip olarak çıkacak olan yeni katlanabilir iPhone konusunda Apple hata yapmak istemiyor.

DigiTimes Asia'nın haberine göre, tedarik zinciri kaynaklarının Apple'ın Samsung Display ile katlanabilir bir cihazın geliştirilmesi konusunda anlaştığı aktarılıyor. Başka bir deyişle, Samsung Display gerçekten de Apple'ın katlanabilir ekran tedarikçisi olacak gibi görünüyor, ancak iki şirketin hangi katlanabilir cihazlar üzerinde çalışacağı belli değil. Diğer söylentilere bakılırsa, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı katlanabilir bir iPhone ya da büyük bir tablet olabilir.

SAMSUNG HAZIR

Aralık ayında yayınlanan bir sektör raporuna göre Samsung Display, teknoloji devinin katlanabilir ekran kervanına katılmaya karar vermesi durumunda üretim hatlarını Apple'ın gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden yapılandırıyor.

Samsung Display uzun yıllardır katlanabilir ekranları geliştirmek ve iyileştirmek için çalışıyor ve Ar-Ge çabalarının meyve vermesi şirket için çok önemli. Samsung'un mobil işletmesi her yıl daha fazla katlanabilir cihaz duyuruyor ve ekran bölümü katlanabilir ekran satışlarını artırmak için daha fazla müşteri arıyor.

Apple'ın katlanabilir telefon piyasasına girmesi durumunda yeni kullanıcıları yeni piyasa ile tanıştırması ve satışları artırması bekleniyor. Yeni telefon hakkında resmi bir duyuru olmasa da Apple'ın yeni katlanabilir telefon için arka planda anlaşma yapmaya devam ediyor.