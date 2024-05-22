Apple Music “En İyi 100 Albüm” yarışmasının listesini açıkladı!

İlk olarak geçtiğimiz hafta içinde duyurulan Apple Music En İyi 100 Albüm listesi bugün itibarıyla tamamlandı. Yeni duyurulan liste sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Apple Music'in "En İyi 100 Albüm" listesi, geçtiğimiz hafta duyurulmuş ve bugün itibarıyla tamamlanmış durumda. Şirketin resmi açıklamasına göre, bu liste müzikseverlere tüm zamanların en iyilerini sunmayı hedefliyor. Listede yer alan albümler, sanatçılar ve müzik uzmanları tarafından titizlikle seçilmiş ve editoryal bir bakış açısıyla yayınlandı.

Apple Music Kıdemli İçerik ve Editörlük Direktörü Rachel Newman, liste hazırlanırken Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon ve Nia Archives gibi isimlerin de katkıları olduğunu belirtiyor. Apple Music, dinleme sayılarından bağımsız olarak, müzikseverlerin dünyasını şekillendiren albümlere odaklanarak bu özel liste oluşturulmuş.

Apple Music'in Global Kreatif Direktörü ve Apple Music Baş Sunucusu Zane Lowe ise listenin hazırlanma sürecini "inanılmaz zor ve tutku dolu" olarak nitelendiriyor. Lowe, listenin en iyilerini seçmenin zorluğuna rağmen, müzikseverler için heyecan verici bir deneyim olduğunu vurguluyor. Bu liste, Apple Music kullanıcılarıyla birlikte müzikseverler arasında da tutkulu tartışmalara ve müzikler hakkında derin sohbetlere yol açabilir.

Sonuç olarak, Apple Music'in "En İyi 100 Albüm" listesi, müzik tutkunlarının ilgisini çekecek ve müzik dünyasının çeşitli yönlerini keşfetmelerine olanak sağlayacak kapsamlı bir seçki olarak sunulmuş durumda.

Paylaşılan listenin en başında bu albümler yer aldı: