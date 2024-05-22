Apple artık gazete ve dergilere meydan okuyor! Apple News+ artık ciddi bir tehdit

Bir çok gazete ve dergi, Apple News+ ilk çıktığında temkinli yaklaşıyordu. Gazete sahipleri yeni uygulamanın sektöre zarar vereceğini düşünüyordu. Ancak beklenilen olmadı ve Apple News+ sektöre can simidi olmuşa benziyor.

Son yıllarda haber siteleri iki yönlü bir zorlukla karşı karşıya kaldılar. Sitelerin trafikleri eskisi kadar değerli değil ve bu trafiği sağlamak giderek daha zor hale geldi. Reklam ücretleri yüksek olduğunda ve rastgele ziyaretçilerin makul bir kısmı ücretli bir abonelik satın alıyorsa, o zaman bir haber sitesine yapılan girişler önemli bir değere sahip. Ancak birçok yayıncı, ziyaretçi başına düşen reklam gelirinin düşük olduğunu ve abonelik yorgunluğunun etkisiyle ücretli üyeliklerin azaldığını belirtti.

Bunun yanı sıra, haber sitelerine olan trafik azaldı, çünkü siteler Google'ın algoritmasındaki değişikliklere uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Arama devinin internet üzerindeki artan yapay zeka çöplüğüne karşı mücadele girişimleri de kaliteli siteleri maalesef etkiliyor.

APPLE NEWS+ GÖZ KORKUTUYORDU

Apple News+ ilk çıktığında, haber sektöründe birçok kişi uygulamanın sektöre zarar verebileceğinden endişeliydi. New York Times'ın CEO'su Mark Thompson, özellikle 2019'da bu konuda bir açıklama yapmıştı. Thompson, Apple'ın koşullarını kabul etmenin tüm gücü Apple'a devretmek anlamına geleceğini savunmuştu.

9To5Mac'in haberine göre, bazı kişiler Apple News+ hakkında iyimser. Eski Daily Beast muhabiri, Semafor'da bu sistemin sitenin gerçek bir kurtarıcısı olduğunu yazdı. Program, tüm yayının en dikkat çeken özel haberlerini, Apple'ın kendi ödeme duvarının arkasında ücretli abonelere sundu. Ve orta ölçekli bir haber sitesi için etkisi hemen hissedildi, Beast'i bu yıl Apple News'den sadece 3-4 milyon dolar gelir elde etti.

SEKTÖRE KATKISI FAZLA

Condé Nast, Penske Media, Vox, Hearst ve Time gibi şirketlerin yöneticileri, Apple News+'ın önemli bir gelir akışını temsil ettiğini belirtti. Time'dan bir sözcü, Apple News'in "en önemli ortaklarından biri haline geldiğini ve TIME için yılda 7 haneli bir gelir getirdiğini" söyledi.

Herkes aynı görüşe sahip değil. Thompson sonunda New York Times'ı Apple News+'da yayınlara başladı, ancak bir sonraki yıl geri çekti ve gazetenin kendi okuyucularıyla doğrudan ilişkiler kurmak istediğini belirtti. Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da aynı endişeyi dile getirdi ve Apple News+'a katılmayı reddetti (ancak uygulamanın ücretsiz seviyesinden bazı yazılar yayınlanıyor). Ancak bazı yayıncılar için, Apple'ın haber uygulaması sadece olumlu bir güç değil, aynı zamanda hayatta kalmak için anahtar bir unsur gibi görünüyor.