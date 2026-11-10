Apple Türkiye'de yatırım kararı aldı! İstanbul ve Ankara'da yeni merkezler kurulacak

Apple, Türkiye'de uygulama geliştirme ve üretim alanlarını desteklemek amacıyla uzun vadeli yatırım kararı aldı. Üç yıl içinde 5 yeni geliştirici akademisi ve İstanbul'da bir geliştirici merkezi açılacak. Ankara'da ise ABD dışındaki ilk Apple Manufacturing Academy 2028'de hizmete girecek.

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ABD'li teknoloji devi Apple, Türkiye'deki teknoloji ve üretim ekosistemini desteklemek amacıyla yeni yatırım planını duyurdu. Şirket, Türkiye'de 5 yeni Apple Developer Academy, bir Apple Developer Center ve bir Apple Manufacturing Academy açacağını bildirdi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre yatırımlar, yeni nesil içerik üreticilerini, girişimcileri ve geliştiricileri desteklemeyi, Türkiye'nin uluslararası uygulama geliştirme alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Gelecek üç yıl içinde açılması planlanan 5 geliştirici akademisinin ilki 2027'de İstanbul'da faaliyete geçecek. Akademilerde kodlama, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka alanlarında 9 ay süren ücretsiz ve yoğun eğitim programları sunulacak.

Programlarla öğrencilerin ve girişimcilerin dijital uygulama ekonomisinde kariyer fırsatlarına ulaşması, kendi işlerini kurmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanması amaçlanıyor. Apple, dünya genelinde 19 geliştirici akademisi bulunduğunu, Türkiye'de açılacak yeni akademilerle binlerce öğrencinin daha bu imkanlardan yararlanabileceğini belirtti.

İSTANBUL'A APPLE DEVELOPER CENTER AÇILACAK

Apple, 2027 yılında İstanbul'da bir Apple Developer Center da açacak. Geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara yönelik merkezde Apple uzmanlarına erişim, yeni teknolojiler ve çeşitli kaynaklar sunulacak.

Merkezde yüz yüze etkinlikler, atölye çalışmaları ve bire bir görüşmeler düzenlenecek. Böylece geliştiricilerin uygulamalarının tasarımını, kalitesini ve performansını geliştirmelerine destek olunacak. İstanbul, Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur'un ardından Apple Developer Center'a ev sahipliği yapan şehirler arasına katılacak.

ABD DIŞINDAKİ İLK ÜRETİM AKADEMİSİ ANKARA'DA KURULACAK

Apple'ın yatırım planındaki bir diğer önemli adım ise Ankara'da açılacak üretim akademisi olacak. 2028'de hizmete girmesi planlanan Apple Manufacturing Academy, şirketin ABD dışındaki ilk üretim akademisi olacak.

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık sunacak merkezde uygulamalı eğitim laboratuvarları, canlı gösterimler, atölyeler ve ortak çalışma alanları bulunacak.

Akademiyle işletmelerin yapay zeka ve akıllı üretim teknolojilerini benimsemesi, Türkiye'nin üretim sektöründe inovasyonun desteklenmesi hedefleniyor.

Apple Türkiye'de yatırım kararı aldı! İstanbul ve Ankara'da yeni merkezler kurulacak

TİM COOK: TÜRKİYE'DEKİ GELİŞTİRİCİ TOPLULUĞU DÜNYADA KULLANILAN UYGULAMALAR GELİŞTİRİYOR

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook da yatırımlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin 35 yıldır Türkiye'deki müşterilerine hizmet verdiğini hatırlattı.

Türkiye'deki yeni nesil girişimcileri desteklemekten gurur duyduklarını belirten Cook, ülkenin geliştirici topluluğunun dünya genelinde kullanılan uygulamalar geliştirdiğini ifade etti.

Cook, yeni yatırımların geliştiricilere ve işletmelere eğitim, kaynak ve Apple uzmanlarına erişim imkanı sağlayacağını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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