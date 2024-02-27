Apple'a komisyon kaptırmak istemeyen Netflix, App Store'dan ödeme yapılmasına izin vermeyecek

Dünyanın en popüler dijital platformu Netflix, tüm abonelerinin artık iTunes üzerinden ödeme yapılmasına izin verilmeyeceğini doğruladı. Platform, App Store üzerinden gerçekleşen ödemeler için Apple'a yüzde 15 oranında komisyon veriyordu.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix, son yıllarda platform üzerinden ödeme yapan kullanıcılar için iTunes faturalandırma planlarına erişimi resmi olarak durdurmaya başladı.

APP STORE'DAN ÖDEME KABUL ETMEYECEK

Netflix, App Store üzerinden abone olma seçeneğiyle ilgili yaptığı değişiklikte abonelikler için ödeme yapan kullanıcılarının hesapları iptal edilene bu seçeneği kullanabileceğini açıklamıştı. Netflix, App Store üzerinden gerçekleşen ödemeler için Apple'a yüzde 15 oranında komisyon veriyordu. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen platform abonelerinin App Store üzerinden ödeme yapmasına izin vermeyecek.

TEMSİLCİ HABERİ DOĞRULADI

Şirketin temsilcisi Momo Zhao, yaptığı açıklamada, Netflix'in The Verge'e iTunes ödeme yöntemini kullanan eski abonelerin de artık şirkete doğrudan kredi veya banka kartıyla ödeme yapması gerektiğini doğruladı.