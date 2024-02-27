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    • Haberler > Teknoloji > Apple'a komisyon kaptırmak istemeyen Netflix, App Store'dan ödeme yapılmasına izin vermeyecek

    Apple'a komisyon kaptırmak istemeyen Netflix, App Store'dan ödeme yapılmasına izin vermeyecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Apple&#039;a komisyon kaptırmak istemeyen Netflix, App Store&#039;dan ödeme yapılmasına izin vermeyecek
    Netflix, Apple, App Store, Itunes, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en popüler dijital platformu Netflix, tüm abonelerinin artık iTunes üzerinden ödeme yapılmasına izin verilmeyeceğini doğruladı. Platform, App Store üzerinden gerçekleşen ödemeler için Apple'a yüzde 15 oranında komisyon veriyordu.

    Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix, son yıllarda platform üzerinden ödeme yapan kullanıcılar için iTunes faturalandırma planlarına erişimi resmi olarak durdurmaya başladı. 

    APP STORE'DAN ÖDEME KABUL ETMEYECEK

    Netflix, App Store üzerinden abone olma seçeneğiyle ilgili yaptığı değişiklikte abonelikler için ödeme yapan kullanıcılarının hesapları iptal edilene bu seçeneği kullanabileceğini açıklamıştı. Netflix, App Store üzerinden gerçekleşen ödemeler için Apple'a yüzde 15 oranında komisyon veriyordu. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen platform abonelerinin App Store üzerinden ödeme yapmasına izin vermeyecek.

    TEMSİLCİ HABERİ DOĞRULADI

    Şirketin temsilcisi Momo Zhao, yaptığı açıklamada, Netflix'in The Verge'e iTunes ödeme yöntemini kullanan eski abonelerin de artık şirkete doğrudan kredi veya banka kartıyla ödeme yapması gerektiğini doğruladı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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