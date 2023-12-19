Musk'ın X'i Avrupa'da yasaklanabilir! Gerekçeleri tek tek açıklandı

19 Aralık 2023 11:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 11:31

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuyla Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlık derinleşiyor. AB, sosyal medya devlerini zor duruma sokan "meşhur" Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre, açılan yeni bir soruşturmanın merkezinde X yer alıyor. X'in söz konusu yasayı ihlal edip etmediği üzerinde duruluyor.

Peki, AB neden X'e karşı harekete geçti? X platformunun içerik kaldırma ve dezenformasyonla mücadele kurallarını ihlal ettiği düşünülüyor. X'in "aldatıcı tasarım" kullandığı da gündemde. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre X; risk yönetimi, reklam şeffaflığı, içerik denetimi, araştırmacılar için veri erişimi alanlarında soruşturulacak.

AB, X'in nefret söylemi veya terörizm sempatizanlığı gibi yasa dışı gönderileri AB'deki 112 milyon kullanıcıya yayılmasını engellemek için çalışıp çalışmadığını soruşturuyor. X'in Topluluk Notları gibi bilgi teyidine yarayan özelliğinin Avrupa'daki etkisi de araştırılıyor.

Öte yandan, araştırmacıların X'in kamuya açık verilerine ve reklam veritabanına erişiminde "şüpheli eksiklikler" bulunduğunu belirten AB, bunların yasayı ihlal kapsamında olduğunu söylüyor.

Avrupa Komisyon Üyesi Thierry Breton, X hesabından yaptığı paylaşımda, X'in Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal ettiği şüphesiyle platforma karşı soruşturma açtıklarını söyledi. X'in şeffaf olma ve yasa dışı içeriklerle mücadele etme yükümlülüğünü de ihlal ettiğini belirtti.

Thierry Breton, "Bugün Dijital Hizmetler Yasası kapsamında X'e karşı resmi ihlal davası başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

X, DİJİTAL HİZMETLER YASASI'NIN İLK HEDEFİ OLDU

Bu arada mikroblog sitesi X (Twitter, Avrupa Birliği'nin yeni uygulamaya koyduğu Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki ilk hedefi oldu. Şu anda X, DMA kapsamında soruşturulan ilk teknoloji şirketi.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke ise, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun "X'in bazı şüpheli DMA ihlalleriyle ilgili sistemlerini ve politikalarını araştıracağını" belirtti.

X ise, Dijital Hizmetler Yasası'na uymaya kararlı olduğunu ve düzenleyici süreçle işbirliği yaptığını vurgulayan açıklamasında, "Bu sürecin siyasi etkilerden uzak kalması ve yasalara uygun olması önemlidir" ifadesini kullandı.

Sosyal medya devi, "X, ifade özgürlüğünü korurken platformumuzdaki tüm kullanıcılar için güvenli ve kapsayıcı bir ortam oluşturmaya odaklanıyor ve bu hedef doğrultusunda yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dijital Hizmetler Yasası'nın 2023'ün başlarında yürürlüğe girmesiyle teknoloji şirketleri küresel gelirlerinin yüzde 6'sına varan cezalarla ve AB'den men edilme riskiyle karşılaşıyor.