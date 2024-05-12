Avrupa devi Mediamarkt onlara emanet! Türklerin kapışması

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde Türkiye bir yılda 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükselerek amiral gemisi hâline geldi. Geçtiğimiz kasım ayından Türkiye’den transfer olan Faruk Kocabaş’ın yönettiği İspanya ise üçüncülüğe yükselerek MediaMarkt’ı sırtlayan ülkelerden oldu

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye tüketici elektroniği pazarı dünyada ve Türkiye’de hızla büyürken, Türklerin kapışmasına sahne oluyor. Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde Türkiye bir yılda 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükselirken, başka bir Türk’ün yönettiği İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, 2023 yılında 534 milyar TL ile kapatan pazarın 2024’ün ilk çeyreğinde 182 milyar TL’yi bulduğunu söyledi. Son 2 yılda da 3 haneli büyüme gösteren, adetsel olarak da tüketicinin ilgisini devam ettiği pazarda pozitif görünümün hâkim olduğunu ifade eden Acar “Türkiye pazarındaki talep Avrupa’ya göre daha canlı ve dinamik. 85 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde 30 yaşın altında olanların oranı yüzde 44. Her yıl 565 bin evlilik ve 172 bin boşanma sayısını dikkate aldığımızda, yılda yaklaşık 1,5 milyon insanın sadece yeni ev kurma/ayırma sebepli yeni elektronik ihtiyaçları doğuyor. Bunun yanında, 7 milyonu üniversitede olmak üzere 26 milyon öğrencimiz bulunuyor. Kısacası, Türkiye’de yeni ev ve buna bağlı ürün/hizmet ihtiyacı birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan dahi yüksek. Sahip olduğumuz ev interneti penetrasyonunun oranı ise 2022 yılında %90 iken 2023 yılında bu oran %94 olmuş. Türkiye’nin cazip demografik ve sosyoekonomik yapısının, modern hayat tarzının ve pazar eğilimlerinin, önümüzdeki yıllarda tüketici elektroniği pazarındaki büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu yıl 3 haneli büyümeler olmasa da rasyonel ekonomik politikaların da etkisiyle pazarın 750 milyar TL’yi aşacağı tahmin ediliyor” dedi.

Acar, MediaMarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece bir sene içerisinde 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükseldiklerine dikkat çekerek “11 ülkeli MediaMarkt dünyasının ilk sırasında doğal olarak Almanya var. Türkiye olarak grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5’inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2’nci sıraya yükseldik. Türkiye’yi, yine bir Türk’ün yönettiği bir ülke izliyor. MediaMarkt Türkiye eski CEO’su Faruk Kocabaş’ın yönettiği İspanya üçüncü sırada” diye konuştu. Acar başarılarının bununla sınırlı kalmadığını, MediaMarkt Türkiye’nin küçük mağazacılık konusunda İtalya’ya örnek olduğunu dile getirdi.

EN FAZLA TALEP AIRFRYER’LARA

Türkiye’de tüketici elektroniği pazarının birçok alt kategoride geliştiğini ve en büyük payı GSM ve büyük ev aletleri kategorilerinin aldığını belirten Hulusi Acar, 2023 yılında talebin en fazla büyüdüğü ürünlerin başında airfryer’ların geldiğini, robot süpürge, dikey şarjlı süpürge, scooter ve drone’lara olan talebin arttığını söyledi. Acar sözlerine şöyle devam etti: MediaMarkt bunların her birinde pazar lideri olmakla kalmıyor, pazarda âdeta bir ‘early adopter’ gibi davranarak, müşteriye bu ürünleri deneyimleme şansı tanıyor. Örneğin, bu yılın da hızla büyüyen ürünleri arasında e-Mobility (elektrikli ulaşım) var. MediaMarkt burada da lider olacak, bu ürünleri de yine Türkiye’deki tüketiciler gelip bizim mağazalarımızda deneyimleyecek. Önümüzdeki dönemde yapay zekâyı da teknoloji ürünleri içinde daha fazla göreceksiniz ve burada da yine biz öncü olacağız.

100. MAĞAZAYI AÇACAK

MediaMarkt Türkiye’de 31 şehirde 98 mağazada 3.500’den fazla çalışan ile faaliyet gösteriyor. Hulusi Acar sene sonuna kadar dört yeni mağaza İle 4 bin istihdama ulaşacaklarını belirterek “Türkiye’de kazandığımızı Türkiye’ye yatırıyoruz. Temmuzda 100. mağazamızı açmayı planlıyoruz. Mağazalarımız ve mediamarkt.com.tr’de yılda 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Beş yıl önce hayata geçirdiğimiz MediaMarkt CLUB ile 6 milyon üyeye ulaştık. Yıl sonuna bir milyon yeni üye hedefliyoruz” diye konuştu.