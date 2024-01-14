'Ayna ayna söyle bana' masalı gerçek oldu!

14 Ocak 2024 07:50 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 08:05

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarında teknoloji devleri en yeni ürünlerini tanıttı. Dört binden fazla şirketin ürünlerini sergilediği fuarda akıllı ev aletlerinden telefonlara, sağlıktan spora, oyundan mobiliteye kadar akıllı yardımcı ürünler ilk defa görücüye çıktı.

ASKIDA ÜTÜ

LG Electronics’in gelişmiş yeni LG Styler giysi bakım çözümünü CES’te tanıttı. Elde taşınan Styler, gömleklerdeki ve diğer giysilerdeki kırışıklıkların giderilmesini kolaylaştıran ve ayrı bir ütü kullanma zahmetinden kurtaran yüksek basınçlı buhar makinesine sahip. Kullanıcılar buruşmuş kıyafetlerini kapının içine asıp, Styler’ın alt kısmında bulunan buharlayıcıyı çıkararak tek tuşla buhar işlemini başlatabiliyor.

AYNA AYNA SÖYLE BANA...

Yapay zekâ destekli akıllı ayna Anura MagicMirror sağlık sıkıntılarını bir bakışta anlıyor. 21,5 inç boyutundaki Anura MagicMirror, karşısına geçen kişiyi 30 saniyede tarıyor ve “transdermal optik görüntüleme” teknolojisi ile yüzdeki kan akışını izleyerek 100 farklı sağlık parametresini değerlendiriyor. Kan basıncı, nabız ve kalp atış hızı, nefes alma hızı ve yüz cilt yaşını içeren çok sayıda sağlık bilgisini izleyen akıllı ayna diyabet, kardiyovasküler hastalık, inme, hipertansiyon, yağlı karaciğer hastalığı ve daha fazlası için risk uyarında bulunuyor.

EV ROBOTU: BALLIE

Samsung’un ev tipi robotu Ballie evde dolaşıyor, projektörü sayesinde fotoğraf ve videoları duvara yansıtıyor. Akıllı ışıkları da kontrol edebilen Ballie, klima ve eski TV’ler gibi ‘akıllı olmayan’ cihazlarla da etkileşim kurabiliyor. Evcil hayvanların mama kabını bile doldurabilen robotun uzaktan tıbbi hizmetlere erişim gibi diğer özellikleri bulunuyor.

IPHONE İÇİN KLAVYELİ KILIF

iPhone’lara klavye tuşu geliyor. Clicks tarafından BlackBerry’den ilham alınarak tabsarlanan klavye iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılabilecek. İki farklı renk seçeneğiyle gelen klavyenin 1 Şubat’ta satışa sunulması bekleniyor.

YERLİ OYUN CANAVARI

Türkiye’de oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, CES’te yeni ürünlerini Intel’le birlikte duyurdu. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni ilk defa görücüye çıkan ekran kartı oldu. Intel ARC serisi Monster IntelArc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB ekran kartlarının görücüye çıktığı fuarda laptop ve notebooklar da teknoloji tutkunlarıyla buluştu.

BUKALEMUN TELEFONLAR

Global teknoloji markası Infinix E-Color Shift teknolojisiyle mobil telefon panellerinin güç tüketmeden renklerini değiştirmesine imkân tanıyor. Bu teknoloji renk partiküllerinin pozitif ve negatif şarjlar taşıdığı mikroyapıları kullanıyor. Farklı voltajlar uygulandığında da mikroyapı içindeki elektrik alan değişerek uygun renk partiküllerini hareket ettiriyor ve kullanıcının seçtiği renkleri gösteriyor.