Bakan Şimşek'in uyarılarına rağmen... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deepfake videosuyla dolandırdılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütün uyarılarına rağmen Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deepfake videolarıyla dolandırıcılık furyası devam ediyor. Yatırım tavsiyesi adı altında yapılan dolandırıcılıkta bu kez Erdoğan'ın deepfake videosu kullanılarak Almanya'dan tatil için Kilis'e gelen Halide Öznarin'in 120 bin TL'si gasp edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanıldığı yapay zeka teknolojisi ile (deepfake) oluşturulan bir reklam dolandırıcılığa yol açtı. Almanya'dan tatil için Kilis'e gelen Halide Öznarin, yapılan dolandırıcılığın kurbanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesi kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan dolandırıcılığa bir yenisi eklendi. Bakan Şimşek'in uyarılarına rağmen dolandırıcılar 1 kişiyi daha aldatmayı başardı.

ERDOĞAN'I KULLANDILAR, 120 BİN TL ÇALDILAR

Cep telefonuyla sosyal medyada gezinirken "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın" reklamına tıklayarak yapay zeka teknolojisi ile 1 günde 120 bin TL dolandırılan söyleyen Öznarin şunları söyledi:

"Sabah namazına kalkmıştım, daha sonra sosyal medya üzerinden gezinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)'a güvenin 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın diye reklam çıktı. Bende tıkladım, kendi bilgilerimi doldurdum ve çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim.

Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler. Bankaların müşteri hizmetlerini arayarak hesaplarımı kapattırdım ama iş işten geçmişti."

BAKAN ŞİMŞEK UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ""Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz.

Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır" açıklamasında bulunmuştu.