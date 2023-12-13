Baykar paylaştı, SATCOM detayı ortaya çıktı! Bayraktar TB2 için ihracatı katbekat artıracak özellik

13 Aralık 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:09

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: SavunmaSanayiST

Türk savunma sanayi şirketi Baykar'ın yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de ürettiği Bayraktar TB2 SİHA, geçtiğimiz günlerde bir rekor daha kırdı. TB2, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak, "en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı" oldu. Baykar'ın 750 bin uçuş saatini kutlayan paylaşımlarında bir detay dikkat çekti.

Savunma sanayi devi Baykar, Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan 40’tan fazla Bayraktar TB2’nin fotoğrafını paylaştı. Bir fotoğrafta SATCOM detayı göründü. SATCOM özellikli, 'Uydu İletişimi' faydalı yükü bulunan Bayraktar TB2S tipi insansız hava araçları fotoğrafla gün yüzüne çıktı.

Bu fotoğrafta 16 adet SATCOM’lu Bayraktar TB2 modeli görünüyor.

SATCOM'LU BAYRAKTAR TB2 UYDUDAN KONTROL EDİLEBİLİYOR

SavunmaSanayiST'nin haberine göre, ilk defa 2020'de ortaya çıkan Bayraktar TB2S tipi insansız hava araçlarının burun kısmında, SATCOM terminali için radomlu bir çıkıntı yer alıyor. Peki, diğerlerinden farkı ne? Orijinal model olan ve C Band Datalink ile kontrol edilen Bayraktar TB2 için karaya, belirli aralıklarda roleler yerleştiriliyor. Ancak SATCOM'lu modelinde durum farklı.

SATCOM entegreli Bayraktar TB2S modellerini rolelere ihtiyaç kalmadan, doğrudan uydudan kontrol etmek mümkün. Bunun en büyük avantajı ise, sınır ötesi operasyonlarda görülüyor. Bu tür harekâtlarda hava araçları, daha rahat bir şekilde istenilen derinlikte kullanılabiliyor.

Baykar'ın müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda Bayraktar TB2'ler üzerinde yapılandırmaya gittiği anlaşılıyor.

Öte yandan, Baykar'ın yaptığı SİHA ihracatları kendisinin dışında diğer Türk firmalarına da büyük katkı sunuyor. Elektronik-harp, haberleşme, mühimmat ve elektro-optik gibi çeşitli alanlarda kritik bileşenleri üreten Türk savunma sanayi şirketleri de ihracat paylarını artırıyor.

Baykar, şimdiye kadar toplam 32 ülkeye Bayraktar TB2 satışı gerçekleştirdi. Bu sayı ile TB2, dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'sı oldu.