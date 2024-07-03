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Haberler > Teknoloji > Bayraktar TB3'ten yeni başarı! 4'üncü Rampa Kalkış Testi de tamam

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! 4'üncü Rampa Kalkış Testi de tamam

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen SİHA Bayraktar TB3, başarılarına bir yenisi daha ekleyerek 4. Rampa Kalkış Testi'ni de tamamladı.

Baykar tarafından geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyet'in 1002üncü yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yaptıktan sonra çeşitli irtifalarda sistem tanımlama ve performans testlerini başarıyla sürdüren milli SİHA, başarısını bir adım daha ileriye götürdü.

Yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB3, 4. Rampa Kalkış Testi'ni de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 böylece toplam 57 test yapmış oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! 4'üncü Rampa Kalkış Testi de tamam - 1. Resim

BAYRAKTAR TB3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın özellikleri şu şekilde:

Gelişmiş Özellikler

  • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti,
  • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme,
  • Otomatik İniş ve Kalkış,
  • Katlanabilir kanat tasarımı,
  • SATCOM faydalı yük,
  • 6 adet silah istasyonu,

Yüksek irtifada görev yapabilme yeteneği. 

Temel Uçuş Performans Kriterleri

  • 14 Metre Kanat Açıklığı
  • 8.35 Metre Uzunluk
  • 2.6 Metre Yükseklik
  • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
  • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
  • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • 24+ Saat Havada Kalış Süresi

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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