Bilgisayar satışları dünyada düşerken Türkiye'de arttı: Kurda artış beklentisiyle rekor satış geldi

Özel şirketler ve kamu kurumları genel seçim öncesi alımlarını öne çekince bilgisayar satışları 2023 yılında yüzde 30 arttı. Geçtiğimiz yıl 3 milyon adet bilgisayar satışı yapılırken, 2023’ün yıldızı gaming kategorisi oldu.

ÖMER TEMUR'UN HABERİ - Pandemi döneminde zirve yapan bilgisayar ve tablet satışları 2023’te düşüşle kapattı. Dünyada bilgisayar satışları azalırken Türkiye ise pozitif ayrıştı. Bunda genel seçimler öncesi dolar kurunda artış beklentisi etkili oldu.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, özel şirketler ve kamu kurumlarının genel seçim öncesi alımlarını önce çekmesiyle bilgisayar ve tablet satışlarının arttığını belirterek “2023’te dünya bilgi teknolojileri pazarı yüzde 4,4 büyüyerek 2,5 trilyon dolar oldu. Bu dönemde bilgisayar satışları yüzde 14 düşerek 260 milyon adede geriledi. Türkiye’de ise satışlar yüzde 30 artışla 3 milyon adet olarak gerçekleşti. Benzer şekilde tablet pazarı globalde yüzde 20,5 küçülürken Türkiye’de 11 büyüdü. Biz Lenovo olarak yüzde 20,2 pazar payı ile Türkiye bilgisayar pazarında 4. defa lider olduk. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarında büyük kurumsal müşteri segmentindeki pazar payı yüzde 33,2, dizüstü bilgisayar segmentindeki pazar payı yüzde 22, tüketici segmetindeki pazar payı ise yüzde 15,1 olarak gerçekleşti” dedi.

2023’ün yıldızı ise oyun bilgisayarları oldu. Gaming kategorisinde satışların yüzde 65 arttığına dikkat çeken Hantaloğlu “2023’te Türkiye’de 500 bin oyun bilgisayarı satıldı. Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın dâhil olduğu EMEA bölgesinde Almanya ve Çekya’yı açık ara geride bıraktı. Türkiye’nin hemen ardından gelen bu iki ülkede toplam satışlar 200 bin adet olurken, Türkiye’de ise iki katından fazla bilgisayar satıldı” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂYA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Lenovo, hem globalde hem de Türkiye’de yapay zekâya odaklanıyor. Lenovo’nun yapay zekâ çağındaki benzersiz konumunu daha da güçlendirmek için inovasyon yatırım taahhütlerini sürdürdüğünden bahseden Hantaloğlu, şöyle konuştu: Yapay zekâ destekli, yapay zekâya hazır ve yapay zekâ için optimize edilmiş cihaz, altyapı, çözüm ve hizmet portföyüyle devam eden bu yatırımlarımız, Lenovo’nun “Herkes için Yapay Zekâ” vizyonunun temelini oluşturuyor. Lenovo global düzeyde önümüzdeki yıl yapay zekâya yönelik 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Geleceğe baktığımızda yapay zekâ inovasyonuna olan bağlılığımız, cepten buluta bilgi işlem kabiliyetlerimiz, akıllı cihazlar, akıllı altyapı, akıllı çözümler ve hizmetlerden oluşan geniş portföyümüz ve yapay zekâ alanındaki diğer önemli liderlerle iş birliğimiz, yapay zekâ konusundaki muazzam fırsatları yakalamak için iyi bir konumda olmamızı sağlayacak.