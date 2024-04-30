Bilgisayarın, gizemli dünyasında kendi PC'nizi kurun. Bilgisayar parçaları hakkında bilgi edinin! Hangi parçaları almalısınız?

Elektrikli araçlarda geleceğin teknolojisi! Verimlilik ve maliyet artışı ile daha temiz bir gelecek

Elektrikli araçlarda geleceğin teknolojisi! Verimlilik ve maliyet artışı ile daha temiz bir gelecek

Günümüzde herkes bilgisayar kullanmaktadır ve bilgisayar artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Giderek dijitalleşen bir dünyada bilgisayarlar bir ihtiyaç olmuştur. Peki bir bilgisayarın içinde hangi bileşenler vardır? Bu bileşenlerin görevleri nelerdir? Hazırladığımız habe sizler için bu soruları adım adım açıklıyor...

Her bilgisayar bileşeninin yapması gereken belirli bir iş vardır. Dijitalleşme çağında, bilgisayarlar teknolojiye ayak uyduracaksa, parçaları da en son teknolojiye ayak uydurmalıdır. Bir bilgisayarın parçaları nelerdir diye sorulduğunda ilk cevap elbette kasa, anakart (mainboard), güç kaynağı (power supply), işlemci (processor), sabit disk (hard disk), ekran kartı (graphics card), ram (memory), fare (mouse) olacaktır, klavye (klavye) ve monitör. Bu haberde onlar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

BİLGİSAYAR PARÇALARI NELERDİR?

Günümüzde herkes bilgisayar kullanmaktadır - bilgisayar artık bir ihtiyaç haline gelmiştir. Giderek dijitalleşen bir dünyada bilgisayarlar bir gerekliliktir. Bilgisayar birçok parçadan oluşan bir makinedir. Bu parçaların birbiriyle haberleşmesinden oluşan bilgisayarların, teknoloji geliştikçe küçüldüğü ve daha kullanışlı hale geldiği bilinmektedir.

Bir bilgisayarın temel bileşenleri başlıca yazılım ve donanımdır. Yazılım ve donanım birbirleri ile haberleşerek çalışırlar.

Temel bilgisayar donanım parçaları; kasa, anakart (mainboard), güç kaynağı (power source), işlemci (processor), sabit disk (hard disk), ekran kartı (graphics card), ram (memory), fare (mouse), klavye ( Klavye), monitör.

BİLGİSAYAR PARÇALARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Kasa

Kasada bilgisayarı açmak, kapatmak veya yeniden başlatmak için bir kilit düğmesi vardır. Kasaların alüminyum ve çelik yatay ve dikey versiyonları mevcuttur.

Anakart (Mainboard)

Anakartlar tüm bilgisayarlarda bulunur ve bir bilgisayarın en önemli bileşenlerinden biridir. Sadece bilgisayarlarda değil, çoğu elektrikli cihazda da (TV'ler, buzdolapları, telefonlar, tabletler, vb.) bulunur. Anakartın bilgisayardaki rolü, bilgisayarın çalışma sistemini düzenlemek ve tüm parçaları kendi içine entegre etmektir. Ayrıca tek tek parçaların verimli çalışmasını sağlar.

Güç Kaynağı (Power Source)

Güç kaynağı, bir bilgisayarı çalıştırmak için gereken enerjiyi sağlamak için kullanılan birime verilen addır. Farklı bilgisayar modellerinin çalışması için farklı güç ve enerji gerekir, bu nedenle bilgisayarı çalıştırmak için bir güç kaynağına ihtiyaç vardır.

İşlemci (Processor)

İşlemci bilgisayarın beyni olarak tanımlandığı için bilgisayarda gerçekleştirilen tüm işlemler ve matematiksel hesaplamalar (aritmetik ve mantıksal işlemler) işlemci tarafından gerçekleştirilir. İşlemciler bilgisayarın hangi bölümlerinin hangi görevleri yerine getireceğini belirler.

Sabit Sürücü (Hard Disk)

Sabit disk sürücüleri, bilgisayarların bilgileri sağlıklı ve doğru bir şekilde depolamasını sağlayan bellek birimleridir. İki tür sürücü vardır: SSD'ler ve HDD'ler. Hızlı, işlevsel bellek istiyorsanız bir SSD seçin.

Ekran Kartı (Graphics Card)

Ekran kartı sayesinde bilgisayarda yapılan işlemler bir monitöre veya ekrana yansıtılır. Grafik kartı olarak da bilinen ekran kartları, oyunlar ve bazı grafik uygulamaları için çok gereklidir ve bilgisayarlar için çok önemlidir. Çünkü ekran kartı bilgisayardaki grafik verilerini işler ve daha kaliteli görüntüleri ekrana resim olarak yansıtır.

RAM (Memory, Bellek)

Ram, bir bilgisayarın verileri geçici olarak depoladığı bellektir. Kısa bellek olarak da adlandırılır. Bilgisayar açıldığında, ram gerçekleştirilen her işlemi kaydeder, ancak bilgisayar kapatıldığında ram'de depolanan tüm bilgiler silinir.

Fare (Mouse)

Fare, kullanıcının bilgisayarda gerçekleştirilecek görevleri tıklamasını ve seçmesini sağlar. Modele bağlı olarak bir tuş takımı ve tekerleği vardır.

Klavye (Keyboard)

Çok çeşitli klavyeler vardır. Bunlar arasında esnek klavyeler, oyun klavyeleri, kablosuz klavyeler, membran klavyeler, mekanik klavyeler ve sanal klavyeler bulunmaktadır. Klavyeler daktilolara benzer, ancak tuş takımına atanan kodlar sayesinde daktilolardan farklıdır.

Monitör

Monitörler eski ve yeni olarak ayrılmaktadır. Günümüzde ekran çözünürlüğü, netliği giderek artan ve iyi hale gelen monitörler oluşturulmaktadır. ,