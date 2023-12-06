Bitcoin 42 bin dolara fırladı! Ekran kartı fiyatları yine mi artacak? Uzmanlar cevapladı

6 Aralık 2023 11:24 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:25

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yüzde 12'lik bir artışla yeniden yükselişe geçti, 5 Aralık Salı günü ise 42 bin sınırını aştı. Dünyada kripto para denilince akla gelen ilk borsa olan Bitcoin, bundan önce en son Nisan 2022'de 42 bin dolara seviyesine çıkmıştı.

TomsHardware'ın haberine göre, BTC'deki artışın iki önemli itici gücü var; Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanacağına dair güvenin artması ve ABD'de faiz indirimi beklentileri. Peki, bu yükseliş ekran kartı fiyatlarına yansır mı?

GPU madenciliğinin nispeten kâr ettirmemesi nedeniyle, oyun GPU'ları geçmişte gördüğümüz fiyat artışlarına karşı şu anda daha 'güvenli limanda' yüzüyor. Teorik olarak şu anda bir RTX 4090 ile madencilik yaptığınızda enerji maliyetlerini azaltsanız bile günde 1 dolardan fazla kazanamayabilirsiniz.

Öte yandan, ABD'nin yapay zeka işlemcilerine yönelik yaptırımları nedeniyle GPU fiyatlarında yeni bir artış dalgası GPU pazarını vurdu ve GPU kaçakçılarının grafik kartlarını Çin'e kaçırmak için arzı tüketmesine yol açtı. Bunun dışında, GPU üreticilerinin yapay zeka (AI) destekli GPU'lara öncelik vermesiyle de fiyatlar artabilmekte.

GPU KAZANDIRMAYINCA FİYATLAR DÜŞTÜ

BTC'nin en son 42 bin doların üzerine çıktığı tarih Nisan 2022'ydi. Bu, Ethereum birleşmesinden hemen önceki aylardı, dolayısıyla kripto para birimi madenciliği için tüketici GPU'ları hâlâ talep görüyordu. Zira ekran kartlarıyla kripto madenciliği yapılabilmekteydi ve haliyle fiyatların katbekat artmasına neden olmuştu.

Nisan 2022'de GPU fiyat endeksine göz attığımızda, o zamanlar GeForce RTX 3090 gibi bir kartın fiyatı 1.770 dolardı, RTX 3070 ekran kartı 777 dolardı ve RTX 3050 bile 356 dolardı. GPU madenciliğinin sona ermesiyle şu anda bu ekran kartlarının fiyatının 3'te 1 oranında daha az olduğu görülüyor.

Bitcoin (ve genel olarak kripto) artık büyük ölçüde ASIC'ler ve diğer özel işlemciler üzerinden yapılıyor. Yine de GPU'lar hâlâ bazı kripto paraların madenciliği için kullanılıyor olsa da şu anda kâr konusunda pek iyi değil.