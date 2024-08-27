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Call of Duty: Black Ops 6 fragmanı yayımlandı! PC sistem gereksinimleri ne?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Call of Duty: Black Ops 6 için geri sayım başladı. Oyunun merakla beklenen fragmanı yayımlandı ve bu sırada açık beta sürecine dair detaylar da netleşti.

Eğer Call of Duty: Black Ops 6'nın açık betasına katılmayı planlıyorsanız, PC sistem gereksinimlerine dikkat etmeniz gerekiyor. İşte oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri.

Call of Duty: Black Ops 6 fragmanı yayımlandı! PC sistem gereksinimleri ne? - 1. Resim

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 AÇIK BETA  NE ZAMAN OYNANABİLİR?

Call of Duty: Black Ops 6'nın açık beta süreci yakında başlıyor. Erken erişim, oyunu ön sipariş verenler ve Game Pass aboneleri için 30 Ağustos ile 4 Eylül arasında erişilebilir olacak. Erken erişim fırsatını kaçıranlar ise 6 Eylül'den 9 Eylül'e kadar sürecek olan açık beta döneminde oyunu deneyimleyebilecekler.

Call of Duty: Black Ops 6 fragmanı yayımlandı! PC sistem gereksinimleri ne? - 2. Resim

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

PC oyuncuları için Call of Duty: Black Ops 6'yı oynamak isteyenlerin sistemlerinin oyunu kaldırıp kaldıramayacağını kontrol etmeleri önemli. Call of Duty serisinin oyunlarının büyük indirme boyutları ve yüksek sistem gereksinimleri ile bilindiği göz önünde bulundurulursa, bu gereksinimlerin önemli olduğunu söylemek mümkün. Neyse ki, bu konuda çalışmaları sürüyor ve gelecek oyunlarda indirme boyutlarının daha makul hale getirilmesi planlanıyor.

Call of Duty: Black Ops 6 fragmanı yayımlandı! PC sistem gereksinimleri ne? - 3. Resim

İşte Call of Duty: Black Ops 6 açık betasını oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

Minimum Gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en güncel sürüm)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600
  • RAM: 12 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750
  • Video Belleği: 3 GB
  • Depolama Alanı: SSD Gereklidir
  • Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı
  • Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen Gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en güncel sürüm) veya Windows 11 64 Bit (en güncel sürüm)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060
  • Video Belleği: 8 GB
  • Depolama Alanı: SSD Gereklidir
  • Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı
  • Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Bu gereksinimlerle, oyunu minimum ayarlarda 30 FPS, önerilen ayarlarda ise 60 FPS ile oynamanız mümkün olacak. Ancak, bazı durumlarda FPS düşüşleri yaşanabilir, bu nedenle oyun ayarlarını optimize etmek gerekebilir.

Call of Duty: Black Ops 6 fragmanı yayımlandı! PC sistem gereksinimleri ne? - 4. Resim

Ayrıca, oyunun açık betası için en az 149 GB depolama alanı gerektiğini belirtmekte fayda var. Bu boyut, oyunun tam sürümü için değil, yalnızca beta sürümü için geçerli.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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