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Teknoloji

CHERI 2030’da Ay yüzeyinde... ODTÜ’nün mikro-keşif aracı hazır

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CHERI 2030’da Ay yüzeyinde... ODTÜ’nün mikro-keşif aracı hazır
Başlık ResmiCHERI 2030’da Ay yüzeyinde... ODTÜ’nün mikro-keşif aracı hazır

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil, yapay zekâ destekli mikro keşif aracı CHERI’nin prototipinin tamamlandığını duyurdu. 2030’da Ay’ın Güney Kutbu’na fırlatılması planlanan otonom araçlar, yüzeyde haritalama ve kaya incelemeleri yapacak.

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Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nde (IAC) uzay teknolojileri alanındaki çalışmalar sergilenirken, yükseköğretim kurumlarının bu alandaki öncü projelerini de vitrine çıkardı. Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, üniversitenin uzay alanındaki kritik çalışmalarını ve gelecek hedeflerini paylaştı.

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Türkiye’nin Millî Uzay Programı kapsamındaki insanlı uzay uçuşunda astronot Alper Gezeravcı’nın gerçekleştirdiği 13 deneyden birinin ODTÜ’ye ait olduğunu hatırlatan Yozgatlıgil, inovasyon ve ticarileşme noktasında Türkiye’nin ilk ve tek uzay teknoparkı olan ODTÜ Uzay Teknopark’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle hayata geçtiğini söyledi. Yozgatlıgil, insanlı uzay programı ortaklarından Axiom Space ile imzalanan anlaşmayla, yer çekimsiz ortam araştırmaları iş birliğine dâhil olduklarını ve küresel çapta bilimsel ortaklıklar yürüteceklerini bildirdi.

MİSYONUN SELFİESİ ÇEKİLECEK

Üniversitenin en heyecan verici projelerinden birinin Ay yüzeyinde yürüyecek mikro-keşif aracı CHERI olduğunu vurgulayan Yozgatlıgil, şu bilgileri verdi: CHERI Projesi çok iyi gidiyor, prototip tamamlandı, tasarım son noktaya vardı ve testler gerçekleştiriliyor. Çin Uzay Ajansı ve Çin’deki kurumlarla çalışmalar devam ediyor. 2030 yılında fırlatmayı planlıyoruz. Yapay zekâ destekli ve otonom, beraber görev yapacak iki CHERI, Ay’ın Güney Kutbu’nda en zorlu şartlarda görev yapacak ve bu misyonun selfiesini çekecekler.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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