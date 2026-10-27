Çin, kendi gücüyle hareket edebilen ve açık denizde uzun süre araştırma yapabilecek dev bir bilim platformu için inşa sözleşmesini imzaladı. Yaklaşık 74 bin tonluk “yüzen ada”, 238 kişiyi ağırlayacak ve altı laboratuvar taşıyacak.

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Çin, okyanus araştırmalarında kullanılmak üzere gemilerin hareket kabiliyetini büyük deniz platformlarının çalışma alanıyla birleştiren yeni bir tesis hazırlıyor. “Açık Deniz Yüzen Adası” olarak adlandırılan proje için Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ile Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding arasında inşa sözleşmesi imzalandı.

Üniversitenin kendi türünde dünyada ilk olarak tanıttığı platform, uzak denizlerde uzun süre kalabilmek ve gerektiğinde başka bir araştırma bölgesine kendi gücüyle ilerleyebilmek üzere tasarlanıyor. Projenin Haziran 2030’da tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

138 METRE UZUNLUĞUNDA HAREKETLİ ARAŞTIRMA ÜSSÜ

Platform, 138 metre uzunluğa ve 85 metre genişliğe sahip olacak. Tasarımda yaklaşık 74 bin tonluk azami deplasman ve 11 knot, yani yaklaşık 20 km/s seyir hızı öngörülüyor.

Çift gövdeli, yarı batık bir yapı üzerine geliştirilen tesis, araştırma ekipmanları ve laboratuvarlar için geniş bir çalışma alanı sağlayacak. Kendi tahrik sisteminin bulunması sayesinde farklı deniz bölgelerinde yürütülecek görevlerde kullanılabilecek.

İnşa sözleşmesinin değeri yaklaşık 413 milyon dolar olarak aktarılıyor.

Çin, 74 bin tonluk 'yüzen ada' inşa ediyor: Okyanusta hareket eden araştırma üssü

SERT DENİZ KOŞULLARINA DAYANACAK

Projenin en dikkat çekici hedeflerinden biri, olumsuz hava koşullarında da denizde kalabilmesi. Üniversitenin açıklamasına göre platform, 7. seviye deniz koşullarında çalışabilecek, Çin’in kullandığı rüzgar şiddeti sınıflandırmasında 17. seviyeye ulaşan tayfunlarda ise güvenliğini koruyabilecek şekilde tasarlanıyor.

ALTI LABORATUVARLA DENİZİN DERİNLİKLERİ ARAŞTIRILACAK

Platformda mürettebat ve araştırmacılar dahil toplam 238 kişi bulunabilecek. Altı laboratuvarın yanında bir deniz operasyonları destek merkezi de kurulacak. Araştırmalar; büyük deniz ekipmanlarının denenmesi, tehlikeli hava olaylarının gözlemlenmesi ve deniz ekosistemlerinin uzun süre izlenmesi gibi alanlara odaklanacak.

Üniversitenin proje tanıtımına göre tesis, yüz ton sınıfındaki büyük derin deniz ekipmanlarının gerçek koşullarda test edilmesine imkan verecek. Ayrıca 10 bin metre derinliğe kadar uzanan bilimsel araştırmaları destekleyebilecek.

Denizdeki tesisin faaliyetleri karadaki altyapıyla da desteklenecek. Veri aktarımı, numunelerin saklanması, bakım ve operasyonların yönetimi bu sistemin parçaları olacak.

HEDEF, OKYANUSU DAHA UZUN SÜRE GÖZLEMLEMEK

Proje, büyük ekipmanların test edilmesinin yanında aynı deniz bölgesindeki değişimleri uzun süre takip etmeyi amaçlıyor. Deniz ekosistemlerinin mevsimsel dönüşümü, derin deniz canlılarının çeşitliliği ve tayfunların gelişimi araştırma başlıkları arasında bulunuyor.

Bu çalışmaların, deniz kaynaklarının kullanımına ilişkin bilgiyi artırması ve tayfun tahminlerinin doğruluğunu geliştirmesi bekleniyor.

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