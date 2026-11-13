Çin’de ticari kullanım için geliştirilen güneş enerjili insansız hava aracı Light Cavalry, ilk uçuşunu tamamladı. Kanatlarındaki güneş hücrelerinden elektrik üreten araç, gece de uçuşa devam edecek ve 30 saate kadar havada kalabilecek şekilde tasarlandı.

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Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu’nun 11. Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Light Cavalry, ülkenin kuzeybatısındaki bir havalimanından havalandı. İHA, planlanan irtifaya tırmandıktan sonra meydan çevresinde tur atıp iniş yaptı. Geliştirici ekip, uçuş boyunca kontrol, aviyonik ve enerji depolama sistemlerinin yanı sıra aracın havadaki kararlılığını da değerlendirdi.

Çin’in güneş enerjili İHA’sı ilk kez uçtu, hedef 30 saat havada kalmak

KANATLAR GÜNDÜZ BATARYAYI DA ŞARJ EDİYOR

Light Cavalry’nin kanatlarındaki güneş hücreleri, gündüz elektrik motorunu beslerken uçaktaki bataryayı da şarj ediyor. Güneş battığında motor, bataryada depolanan elektrikle çalışıyor. Küçük bir hava aracında bu düzeni kurmanın zorluklarından biri, güneş hücreleri için ayrılabilecek yüzeyin sınırlı olması. Toplanan enerjinin hem gündüz uçuşuna hem de gece kullanılacak batarya rezervine yetmesi gerekiyor.

Gövde uzunluğu 3,2 metre, kanat açıklığı yaklaşık 8 metre olan aracın kalkış ağırlığı 45 kilogram. Geliştiricinin açıkladığı uçuş tavanı 7.000 metre. İHA, göreve göre değiştirilebilen 5 kilogramın üzerinde ekipman taşıyabiliyor.

Çin’in güneş enerjili İHA’sı ilk kez uçtu, hedef 30 saat havada kalmak

BORU HATLARI VE AFET BÖLGELERİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Light Cavalry, bir kara aracına monte edilen sistemle sabit piste ihtiyaç duymadan havalanabiliyor. Geliştirici, yerdeki hazırlığın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü belirtiyor. Bu özellik, elektrik iletim hatları ve boru hatları gibi uzun altyapı güzergahlarında inceleme yapılacak bölgeye yakın bir noktadan kalkışa imkan veriyor.

Araç için öngörülen diğer görevler arasında arazi haritalama, baraj ve su kanallarının denetimi, sel ve orman yangını gibi afetlerin ardından hasar tespiti yer alıyor. Görüntüleme ve haberleşme ekipmanlarının değiştirilebilmesi, aynı İHA’nın farklı sivil görevlerde kullanılmasını sağlayacak.

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