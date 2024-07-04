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Haberler > Teknoloji > Dinazorlardan daha da eski yaşayan hayvan bulundu! 40 milyon yıllık hayvan bilim adamları tarafından keşfedildi

Dinazorlardan daha da eski yaşayan hayvan bulundu! 40 milyon yıllık hayvan bilim adamları tarafından keşfedildi

Düzenleyen: / Kaynak: AA
- Güncelleme:
Dinazorlardan daha da eski yaşayan hayvan bulundu! 40 milyon yıllık hayvan bilim adamları tarafından keşfedildi
Nature, Fosil, Haber

Teknoloji Haberleri  / AA

Bilim insanları, dinozorlardan 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını tespit etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve 4 farklı örnekten alınan aralarında kafatası ve omurga kemiklerinin de bulunduğu bazı fosilleri analiz etti.

Araştırmacılar, Namibya'da bulunan ve "Gaiasia jennyae" adı verilen yaklaşık 280 milyon yıl yaşındaki bu canlının kafasının yaklaşık 60 santimetre olduğunu belirledi.

Dinazorlardan daha da eski yaşayan hayvan bulundu! 40 milyon yıllık hayvan bilim adamları tarafından keşfedildi... - 1. Resim

Bu hayvanın bataklık ve göllerin tabanında yaşadığını tahmin eden bilim insanları, semender benzeri bu canlının ilk dinozor türlerinden yaklaşık 40 milyon yıl daha yaşlı olduğunu saptadı.

Araştırmanın yazarlarından Jason Pardo, Gaiasia'nın bu kadar eski olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Pardo, bu hayvanın "muhtemelen 40 milyon yıl önce nesli tükenmiş organizmalarla akraba" olabileceğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: AA
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