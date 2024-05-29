EFES-2024 tatbikatında Bayraktar TB3 SİHA ilk kez kullanıldı!

TOGG T10X ile yapılan yolculuklar mil kazandıracak! TOGG ile THY arasında yeni anlaşma duyuruldu

TOGG T10X ile yapılan yolculuklar mil kazandıracak! TOGG ile THY arasında yeni anlaşma duyuruldu

Yapay zeka Türkiye için oldukça önemli! Daha fazla araştırma ve geliştirme yapılmalı

Yapay zeka Türkiye için oldukça önemli! Daha fazla araştırma ve geliştirme yapılmalı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES – 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın Fiili Atışlı Arazi Safhası 9-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde icra ediliyor.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, bu kapsamda düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı'nın, Türkiye ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edildiğini bildirdi.

TSK'nın en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2024'e milli unsurlarla birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personelin katıldığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"EFES-2024 Tatbikatı, Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe Serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir."

Tuğamiral Aktürk, tatbikatın maksadının, birleşik ve müşterek harekatta, karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetleri, harbe hazırlık seviyeleri ve komuta kontrol usullerinin geliştirilmesi gibi olguları içerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tatbikatın maksadı, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta denenmesi, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesinin artırılması ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturulması, asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Tatbikatta, jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edilmekte; hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulmaktadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerinin de EFES-2024 Tatbikatı'nda başarıyla kullanıldığına işaret eden Aktürk, şunları aktardı:

"Tatbikat kapsamında, yeni nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR taarruz sistemleri, C-70 termal silah nişangahı E- 60 termal silah dürbünü, A-960 gündüz görüş dürbünü, A-600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, SERHAT ve ACAR radar sistemleri, İHTAR sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, TB-3 İHA, helikopterden havadan tahliye platformu, MİKON mikro kamikaze dron, BOYGA havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, URGAN IP kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR silah üstü optik dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanılmaktadır."

Gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan sistemler ve araçlar şu şekilde:

Kara Harekâtında;

Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü,

Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü,

MİLKAR Taarruz Sistemleri,

C-70 Termal Silah Nişangâhı

E- 60 Termal Silah Dürbünü

A-960 Gündüz Görüş Dürbünü

A-600 Gece Görüş Dürbünleri,

Silah Tespit Radarı,

SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri,

İHTAR İhasavar Sistemi,

Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler,

PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç,

Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi,

KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi,

BAHA İnsansız Hava Aracı,

TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi,

Deniz Harekâtında;

Bayraktar TB-3 İHA,

Özel Kuvvetler Komutanlığınca;