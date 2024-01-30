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    • Elektrikli otomobiller neden daha çok kaza yapıyor? Benzinli araçlarla kıyaslandı, işte nedeni

    Trafikte sayısı gün geçtikçe artan elektrikli otomobillerin yaptığı kazalar gündemden düşmüyor. Peki elektrikli otomobiller neden bu kadar çok kaza yapıyor? Uzmanlara göre bunların birkaç geçerli nedeni var. İşte elektrikli otomobillerin kaza yapma sebepleri..

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Elektrikli otomobiller neden daha çok kaza yapıyor? Benzinli araçlarla kıyaslandı, işte nedeni
    Elektrikli Otomobil, Kaza, Benzin, Haber

    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fosil yakıtların yerini adım adım elektrikli otomobiller alıyor. Bütçe ve doğa dostu olması nedeniyle elektrikli otomobil sayısı gün geçtikçe artıyor. Öyle ki trafikteki her 1000 araçtan 5'i elektrikli otomobil haline geldi. Elektrikli otomobiller artık benzinli araçların yerini almaya başlarken, dikkat çeken bir sorun ön plana çıkıyor.

    Tesla üretim hatası nedeniyle binlerce aracını geri çağırırken, elektrikli otomobillerin benzinli araçlara kıyasla daha çok kaza yapması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. 

    ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN KAZA YAPMA NEDENLERİ

    Tesla, Togg, BMV, Hyundai, Toyota, Nissan gibi pek çok marka içten yanmalı motorlar yerine elektrikli motorla çalışan otomobiller üretiyor. Petrole bağımlılığı neredeyse sıfıra indirecek teknolojiye yönelik son raporlar, elektrikli otomobillerin benzinli otomobillere kıyasla daha çok kaza yaptığını gösteriyor.

    İşte madde madde elektrikli otomobillerin kaza yapma nedenleri:

    1- 0'DAN 100 KM'YE SANİYELER İÇİNDE YÜKSELME

    Bir aracın kalitesi 0'dan 100 km'ye yükselme süresinin azlığıyla ölçülür ancak. Bu hıza çok kısa sürede ulaşan elektrikli otomobiller bu nedenle daha fazla kaza yapıyor. Öyle ki Tesla model 3 bu nedenle birçok kaza yaptı. Hert firması, Tesla yerine benzinli otomobillere geçme kararı verdi.

    2- MOTOR SESİNİN EKSİKLİĞİ!

    En önemli nedenlerden birisi de elektrikli araçlarda motor sesinin olmaması. Sürücüler için aslında bir konfor olan ve birçok elektrikli araçta yapay olarak sağlanan motor sesinin eksikliği uzmanlara göre kazaların meydana gelmesinin sebeplerinden birisi.

    3 AŞIRI AĞIRLIK

    Elektrikli otomobillerde kazaya neden olan bir diğer faktör ise elektrikli araçların aşırı ağırlığı. Benzinli motorlara göre bataryaları nedeniyle daha fazla ağırlığa sahip olan elektrikli otomobiller, kazalarda çok daha fazla hasar alıyor.

    4 ADAPTASYON SÜRECİ

    Son olarak kazaların bir diğer nedeni ise uzun yıllar benzinli araç kullanan şoförlerin elektrikli araç kullanmaya başlarken yaşadığı adaptasyon süreci. Uzmanlara göre kazaların bir çoğu, adaptasyon sürecinde yaşanan zorluk nedeniyle yaşanıyor.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Elektrikli OtomobilKazaBenzin
    Haberler > Teknoloji > Elektrikli otomobiller neden daha çok kaza yapıyor? Benzinli araçlarla kıyaslandı, işte nedeni
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