6 Aralık 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:26

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrikli scooter en fazla kaç KM hız yapar? Sorusu, zaman zaman haberlere konu olan elektrikli scooterlar nedeniyle araştırma konusu haline geliyor. Farklı marka ve modellerde yer almakta olan scooterlar farklı hızlara ulaşabiliyor. Bu kapsamda da Elektrikli scooter hız limiti merak konusu oluyor. Peki, Elektrikli scooter en fazla kaç KM hız yapar? Elektrikli scooter hız limiti ne kadar, kaç KM?

ELEKTRİKLİ SCOOTER EN FAZLA KAÇ KM HIZ YAPAR?

Elektrikli scooterlar modeline göre değişmekte olan hız limitlerine sahiptirler. BinBin maksimum 25 kilometre hız yapabiliyorken, şahsi olarak edineceğiniz bir elektrikli scooter ile birlikte saatte 120 KMH yapabilirsiniz. İnternet üzerinde 100 KMH üzerinde çıkabilecek farklı modeller yer almakta. Martı, Binbin, Hop ve diğer elektrikli scooter kiralama firmaları, araçların hız sınırını yasal olarak belirlenmekte olan sınırlara göre revize etmektedir. Bu durum sürücünün can güvenliği ve trafik için oldukça büyük önem taşır. Bu nedenle internet üzerinde yer almakta olan ve haberlere gördüğümüz yüksek hızlara ulaşabilen elektrikli scooter modelleri, kişisel olarak satın alınan ve bazen üzerinde oynamalar yapılmış olan modeller olabilmektedir.

Günümüzde en çok tercih edilmekte olan elektrikli scooter modellerinde maksimum hız yaklaşık olarak 25 KMH civarında değişiklik göstermektedir. Ayrıca Elektrikli scooterlar yaya yolunda sürülemez ve Kullanılabilmesi için uygun görülen yaş sınırlaması 15 olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra güvenli bir sürüş için kask ve fosforslu yelek kullanımı da sürüş esnasında alınabilecek önlemlerden birkaçıdır. Özellikle elektrikli scooter firmalarından araç kiralarken park esnasında yapılacak bir ihlal nedeniyle para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir kazaya karışmanız durumunda, scooterda meydana gelecek hasarları sizin karşılamanız gerekecektir.