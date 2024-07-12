Elon Musk ile AB arasında "sansür" gerilimi: "Gizlice teklif ettiler ama biz kabul etmedik"

Avrupa Birliği, ile X'in sahibi Elon Musk arasında gerilim giderek tırmanıyor. AB'nin X’in mavi onay rozeti satmasını yasa dışı olarak nitelendirmesinin ardından Elon Musk, kendisine yapılan gizli teklifi açıkladı. AB'nin "sansür" teklifi yaptığını söyleyen Musk, "Diğer platformlar bu teklifi kabul etti ama biz kabul etmedik" dedi.

Tesla, Space X'in patronu Elon Musk, eski adıyla Twitter'ı satın almış ve adını X olarak değiştirmişti. X'ı satın aldıktan sonra Avrupa Birliği ile Elon Musk arasında gerilim giderek tırmanıyor. Musk'ın X'te mavi onay rozetini parayla satmasını Avrupa Birliği bugün asa dışı olarak nitelendirmişti. Musk ise sosyal medya hesabından AB'nin gizli sansür teklifini açıkladı.

AVRUPA'DAN MAVİ ONAY KARARI

Musk satın almadan önce Twitter’daki mavi onay rozetleri sadece ünlü/tanınmış kişilere ve gerçekten doğrulanmış şirket ya da sayfalara verilen mavi onay rozetinin satılmasına karşı Avrupa Birliği bugün bir açıklama yaptı.

Mavi onay rozeti için para istenmesinin Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğini belirten AB, X'in jüresel cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

AB'DEN X'E GZİLİ SANSÜR TEKLİFİ

X platformunun sahibi Elon Musk, AB'nin mavi onay rozeti kararının ardından AB Komisyonu'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündemi alt üst etti.

Musk, AB'nin gizli sansür teklifi yaptığını, karşılığında bir ceza uygulanmayacağını, bütün platformların kabul ettiğini ancak X'ın bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Musk'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "AB, bazı gönderileri sansürlememiz karşılığında bize ceza vermemeyi teklif etti. Diğer platformlar bu teklifi kabul etti ama biz kabul etmedik."