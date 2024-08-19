Elon Musk, X'in ofisini kapattı! Şirket artık o ülkede olmayacak...

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Brezilya'daki iş operasyonlarını durdurdu. Bu karar, Brezilyalı yargıç Alexandre de Moraes'in verdiği "sansür emirleri" nedeniyle alındı. İşte detaylar...

X, Moraes'in Brezilya'daki bir hukuk temsilcisine, belirli içerikleri kaldırmazlarsa tutuklanacaklarını gizlice tehdit ettiğini öne sürdü. Şirket ayrıca, Moraes tarafından imzalandığı iddia edilen bir belgeyi paylaştı. Bu belgede, X temsilcisi Rachel Nova Conceição için günlük 20.000 Brezilya reali (yaklaşık 3.650 dolar) ceza ve tutuklama kararı verileceği belirtilmişti.

X, "Personelimizin güvenliğini sağlamak için Brezilya'daki operasyonumuzu derhal kapatma kararı aldık," şeklinde bir açıklama yaptı. Phone Arena'nın haberine göre, Brezilya'nın Yüksek Mahkemesi, Moraes'in yargıç olarak görev yaptığı mahkeme, belge hakkında yorum yapmayı reddetti ve belgenin doğruluğunu doğrulamadı.

Ofisin kapanmasına rağmen, X, Brezilya'daki kullanıcılarının hizmete erişmeye devam edeceğini duyurdu. Yılın başlarında Moraes, X'ten bazı hesapları engellemesini istemişti. Bu hesaplar, eski Başkan Jair Bolsonaro'nun döneminde yanlış bilgi ve nefret söylemi yaymakla suçlanan "dijital milisler" ile ilişkilendirilmişti.

ELON MUSK PAYLAŞIMDA BULUNDU

Elon Musk alınan kararların ardından kendi X hesabından paylaşımda bulundu:

Moraes ayrıca, Musk'ın engellenen hesapları yeniden aktif hale getirme niyetlerini ifade etmesinin ardından Musk hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Musk, Moraes'in X ile ilgili kararlarını "anayasaya aykırı" olarak eleştirdi.

Nisan ayında, X'in Brezilya'daki avukatları, Moraes'in talebine cevap olarak Yüksek Mahkeme'ye, bazı kullanıcıların yanlışlıkla engellenmediğini açıklamıştı. Cumartesi günü Musk, X'te Moraes’i "adaletin tam bir utancı" olarak nitelendirip, şirketin "gizli sansür ve özel bilgi teslimatı taleplerini" yerine getiremeyeceğini belirtti.