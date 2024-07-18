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Fiyatı dudak uçuklattı! Dinazor iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fiyatı dudak uçuklattı! Dinazor iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı!
Dinozor, Müzayede, Haber

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'de bulunan Sotheby's müzayede evinde gerçekleşen açık arttırmada, yıllarca hasar almayan ve kalitesini kaybetmeyen dinazor iskeleti 44,6 milyon dolara rekor fiyata satıldı.

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayede evi, bugüne kadar bir fosil için en fazla ödeme yapılan açık arttırmaya ev sahipliği yaptı. Dinozor iskeleti 15 dakikadan fazla süren açık arttırmada 44,6 milyon dolara satıldı.

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, adı saklı tutulan alıcının “Apex, ABD'de doğdu ve ABD'de kalacak” dediğini aktardı. Bugüne kadar “iyi şekilde korunmuş” ve “bulunan en eksiksiz” dinozor iskeletinin yaklaşık 3,4 metre boyunda olduğu açıklandı.

Fiyatı dudak uçuklattı! Dinazor iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı! - 1. Resim

3 MİLYAR DOLAR ALICI BEKLENİYORDU

Müzayede evi açıklamasında, iskeletin açık arttırma öncesinde 3 milyar dolara alıcı bulmasının beklendiğini ancak açık arttırmanın beklentilerin çok üzerinde son bulduğunu bildirdi.

Dinozor iskeletinin yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura Dönemi'ne ait olduğu ifade ediliyor. Rekor fiyata alıcı bulan dinozor iskeleti, 2022 yılında adı gizli tutulan bir paleontolog tarafından ABD'nin batısındaki Colorado eyaletinde yapılan kazı sonucu bulunmuştu.

Fiyatı dudak uçuklattı! Dinazor iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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