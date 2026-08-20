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Teknoloji

Gemini başvuruları başladı! Google'dan öğrencilere 1 yıl ücretsiz avantaj

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Gemini başvuruları başladı! Google'dan öğrencilere 1 yıl ücretsiz avantaj
Fotoğraf Başlığı Gemini başvuruları başladı! Googledan öğrencilere 1 yıl ücretsiz avantaj

Üniversite öğrencilerini sevindirecek kampanya 2026-2027 eğitim döneminde de devam ediyor. 140'tan fazla ülkedeki öğrenciler, gerekli şartları sağlamaları halinde yapay zekâ planlarından 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecek. Kampanya kapsamında kişiselleştirilmiş çalışma planları, etkileşimli öğrenme araçları ve araştırma özellikleri de öğrencilerin kullanımına sunulacak.

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İnternet kullanıcılarının bilgiye ulaşmasını, web sitelerinde arama yapmasını ve çeşitli dijital hizmetlerden yararlanmasını sağlayan teknoloji şirketi, dünya genelinde kullanılan arama motoru ve dijital platformlarıyla öne çıkan Google, öğrencilerine yönelik kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

Google, geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz Gemini kampanyasını 2026-2027 eğitim döneminde de sürdüreceğini açıkladı. Öğrencilerin gerekli koşulları sağlaması halinde şirketin ücretli yapay zekâ planlarından 12 ay boyunca ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

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Türkiye dahil olmak üzere birçok üniversite öğrencisini ilgilendirecek bu kararla, 140'tan fazla ülkedeki öğrencilere AI Plus planı ve haklarından yararlanma imkânı sunulacak.

BİR SÜRÜ YENİ ÖĞRENME ARACI AVANTAJI

Kampanyanın önemli bir bölümünü öğrenciler için tasarlanan yeni öğrenme araçları oluşturuyor. Öğrenciler çalışma defteri oluşturabilecek, ders notlarını yükleyebilecek ve Gemini'nin tanılayıcı testlerle kendilerine kişiselleştirilmiş bir çalışma planı hazırlamasını sağlayabilecek. Sistem, eksik bilgileri belirleme ve gelişmeleri canlı gösterge panelinden takip etme özelliğine sahip olacak.

Gemini başvuruları başladı! Googledan öğrencilere 1 yıl ücretsiz avantaj
Başlık ResmiGemini başvuruları başladı! Googledan öğrencilere 1 yıl ücretsiz avantaj

Tüm özellikler, uygun hesaplara, ülkelere ve dillere göre dünya genelinde kademeli olarak sunulacak. Ayrıca etkileşimli 3D simülasyonlar ve dinamik tablolar oluşturulabilecek, NotebookLM ile entegre çalışılabilecek ve Deep Research araştırmaları sesli komutla başlatılabilecek.

Bu dev kampanyadan yararlanacak öğrenciler büyük bir avantaj elde ederken, Google'ın ilerleyen dönemde yapacağı kampanyalar ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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