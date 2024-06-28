Google Çeviri'ye 110'dan fazla yeni dil ekleniyor! Uygulamanın aldığı en büyük güncelleme yolda...

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, Google Çeviri 110'dan fazla dili destekleyeceği duyuruldu. Google Çeviri'nin yayınlandığı günden bu yana aldığı en büyük güncelleme kullanıcıların kullanımına sunulacak.

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Son yıllarda Google Çeviri'ye oldukça fazla rakip çıktı ve yeni uygulamalar yapay zekayı kullanarak daha doğru çeviri yapabiliyorlar. Google, rakibi olan yapay zeka çeviri uygulamalarına karşı yeni bir hamle yaparak Çeviri uygulamasına yaklaşık 110 yeni dil ekleniyor.

Google, kullanıma sunduğu yeni güncellemeyi PaLM 2 AI dil modelini kullanarak yayınladığı ve yapay zekanın öğrenme sürecinin dil uygulamasını hızlandırmasında yardımcı olduğunu belirtti.

YENİ DİLLERİN DÖRTTE BİRİ AFRİKA'DAN

Desteklenen yeni dillerden bazıları şu şekilde: Afar, Kantonca, Manx, Nko, Punjabi, Tamazight ve Tok Pisin. Ayrıca Awadhi ve Marwadi gibi Hintçeye yakın diller ve Seychellois ve Mauritius gibi Fransız Kreolleri (kreol: birkaç dilin karışımından oluşan dil) de mevcut. Google'dan Isaac Caswell, "yeni dillerin yaklaşık dörtte birinin Afrika'dan geldiğini" söyledi.

Google yayınladığı dillerin bazıları şu anda aktif olarak konuşulmasada korunmasında katkıda bulunmak istiyor. Google, güncellemenin her dilin en yaygın çeşitlerine odaklandığını iddia ediyor.