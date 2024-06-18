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Google'ın yapay zekası artık telefonlarda kullanılabiliyor! Gemini Mobile yayınlandı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google&#039;ın yapay zekası artık telefonlarda kullanılabiliyor! Gemini Mobile yayınlandı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kullanıcıların kreatifliğini ve üretkenliklerini artırmalarına olanak tanıyan Gemini, artık Türkçe olarak mobil uygulama aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Google’ın bugüne kadar oluşturduğu en yetenekli genel yapay zeka modeli olan Gemini, mobil uygulamasını yeni ülke ve dillerde de kullanıma açtı. Hareket halindeyken de Gemini’dan yardım alınabilmesine olanak tanıyan Gemini mobil uygulaması artık aralarında Türkçenin de olduğu daha fazla dil ve bölgede kullanılabiliyor.

Artık kullanıcılar telefonlarındaki Gemini uygulamasıyla araba lastiği değiştirmeden, teşekkür notu yazmaya kadar pek çok konuda yardım alabilmek için Gemini’a yazabilir, konuşabilir veya resim ekleyebilir. 

Goolge'ın yapay zekası artık telefonlarda kullanılabiliyor! Gemini Mobile yayınlandı... - 1. Resim

GEMİNİ MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Android sisteminden Gemini'a erişmek için Gemini uygulamasını indirin veya Google Asistan aracılığıyla kaydolun. Kullandığınız Android telefona bağlı olarak Gemini'ı köşeyi kaydırarak, güç düğmesine basarak veya "Hey Google" diyerek kullanabilirsiniz.

Bu özellik, hem Gemini'a kolay erişim sağlıyor hem de doğrudan ekran üzerinden yardım sunan bir deneyim vadediyor.  Google Asistan'da yer alan zamanlayıcıları ayarlama, arama yapma ve hatırlatıcıları ayarlama dahil çoğu ses özelliği, Gemini uygulaması aracılığıyla da kullanılabilecek. Gelecekte daha fazla özelliğin de desteklenmesi için de çalışmalar devam ediyor.

iOS sisteminde ise önümüzdeki haftalarda Gemini'a doğrudan Google uygulamasından erişim olanağı sunulacak. Kreatifliği güçlendirmek, bir seyahat planlamak ya da sosyal medyada paylaşımlar yazma konusunda yardım almak  için Gemini düğmesine dokunmanız ve Gemini ile sohbet etmeniz yeterli.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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