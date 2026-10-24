Valve’ın bestecisi ve ses tasarımcısı Mike Morasky, bir konferansta Half-Life 3 ile ilişkilendirilen HLX projesinden söz etti. Daha önce oyun dosyalarında görülen kod adının bir Valve çalışanı tarafından kullanılması heyecana sebep oldu.

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Half-Life hayranlarının yıllardır beklediği devam oyunuyla ilgili tartışmalar, bu kez bir sızıntı hesabının paylaşımıyla değil, Valve çalışanının sahnedeki açıklamasıyla hareketlendi. Mike Morasky, GameSoundCon 2026 etkinliğinde şirketin oyunlarında kullandığı ses teknolojilerini anlatırken HLX adını kullandı.

Kaliforniya’da düzenlenen etkinlikteki konuşma, yeni bir oyun tanıtımının parçası değildi. Ancak Morasky’nin HLX’i mevcut Valve projelerinden Deadlock ile aynı cümlede anması, uzun süredir oyun dosyalarını inceleyen topluluğun dikkatini çekti.

Half-Life 3 beklentisi yeniden yükseldi: Valve çalışanı ağzından kaçırdı

SES TEKNOLOJİLERİNİ ANLATIRKEN HLX’TEN SÖZ ETTİ

Morasky, oyunların kendilerine özgü HDR ses uygulamalarını açıklarken Deadlock’un kendi sürümüne sahip olduğunu, HLX’in de ayrı bir sürüm kullandığını söyledi.

Yanında oturan Valve ses tasarımcısı David Feise’nin tepkisi de dikkat çekti. Feise, açıklamanın ardından alaycı biçimde “iyi iş” anlamına gelen bir ifade kullandı, panel sonunda ise Morasky’nin HLX adını yalnızca bir kez söylediğine dair espri yaptı. Bu diyalog, kod adının planlanmadan paylaşılmış olabileceği yorumlarını güçlendirdi.

Half-Life 3 beklentisi yeniden yükseldi: Valve çalışanı ağzından kaçırdı

KOD ADI İLK KEZ ORTAYA ÇIKMIYOR

HLX adı, 2024’ün başından bu yana Valve’nin oyun dosyalarıyla ilgili incelemelerde gündeme geliyor. İlk izlerin Counter-Strike 2 güncellemesinde görülmesi ve Half-Life: Alyx için kullanılan HLVR kod adına benzemesi, yeni bir Half-Life projesi ihtimalini öne çıkarmıştı.

Son gelişmenin farkı, bu kez kod adının doğrudan şirket çalışanının konuşmasında geçmesi.

Half-Life 3 beklentisi yeniden yükseldi: Valve çalışanı ağzından kaçırdı

OYUN DOSYALARINDA TEK OYUNCULU YAPIYA İŞARET EDEN İZLER

Valve projelerini inceleyen Tyler McVicker, son Source 2 güncellemelerinde yapay zeka kontrollü düşmanlar ve önceki Half-Life oyunlarıyla bağlantılı olabilecek sistemler tespit ettiğini söylüyor.

HLX ile ilişkilendirilen bulgular arasında Combine Gunship düşmanına yönelik kodlar, dinamik yağmur sesleri, ışın izleme ve AMD FSR desteği de bulunuyor.

Half-Life 3 beklentisi yeniden yükseldi: Valve çalışanı ağzından kaçırdı

ÇIKIŞ TARİHİ VE OYUNUN ADI HALA BELİRSİZ

Daha önce HLX’in sanal gerçeklik gerektirmeyen, baştan sona oynanabilir aşamaya ulaşmış bir proje olduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialar da Valve tarafından doğrulanmış değil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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