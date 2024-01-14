Havacılık tarihinde dönüm noktası, NASA 'süpersonik jeti' X-59'u duyurdu

14 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:45

NASA, 2018'den bu yana X-59'un gürültü kirliliği veya ses patlamasına yol açmadan şehirlerin üzerinden uçabileceğini kanıtlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Nihayet X-59'un test uçuşu kamuoyuyla paylaşıldı, üstelik canlı yayınla.

Bu test uçuşu, altı yıllık projede önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. İlk uçuş NASA'nın YouTube hesabının yanı sıra NASA+ adlı geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan içerik platformunda da yayınlandı.

Uzay ajansı, ilk uçuş sırasında insanların jetin sesini ne kadar duydukları konusunda araştırma yapacak. Ancak ajansı, bu kişilerin kimler olacağını ve ankete katılacak kişi sayısını belirtmedi.

Toplanan veriler ilgili kurumlara gönderilecek ve süpersonik jetlerin kullanımını sınırlayan yeni kuralların önerilmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

Engadget'in haberine göre, ABD hükümeti, 50 yılı aşkın süredir tüm sivil süpersonik jetlerin yaşam alanları üzerinde uçmasını engelliyor.

AMERİKAN HAVACILIK TEKNOLOJİSİNDE DÖNÜM NOKTASI KABUL EDİLİYOR

NASA, sessiz süpersonik teknoloji projesini 2018 yılında ilk defa duyurduğunda, yönetici Jim Bridenstine şöyle demişti: "Bu uçak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havacılığı dönüştürme potansiyeline sahip."

Jetin ilk defa 2021'de uçması planlanıyordu ancak bu ilk uçuş hala QueSST misyonunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. NASA, 2027 yılına kadar yeni uçak teknolojisinin uçuş gürültüsünü azaltmada ne kadar etkili olduğu konusunda daha kesin sonuçlara ulaşmayı bekliyor.

Süpersonik jet uçaklarının inişe yakın uçmasına izin veren yeni yasalar eninde sonunda geçirilirse, yüksek hızlı ticari uçuşlar gerçeğe dönüşebilir. NASA ve Lockheed Martin, uçağın geliştirilmesini tamamladıktan sonra yaklaşık dokuz ay boyunca güvenlik araştırmalarından geçecek.

Quesst uçağının güvenli bir şekilde uçabileceğini kanıtlayacak yeterli kanıt paylaşıldıktan sonra NASA, uçuş testlerini ABD genelindeki şehirlere genişletmeyi ve ek araştırmalar yoluyla ürettiği gürültü hakkında daha fazla bilgi toplamayı planlıyor.

NASA'nın resmi YouTube kanalında yayınladığı ilgili video: