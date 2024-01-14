Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Havacılık tarihinde dönüm noktası, NASA 'süpersonik jeti' X-59'u duyurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Lockheed Martin ve NASA ortaklığında geliştirilen "X-59 Quesst" adını taşıyan süpersonik jet, havada ne kadar sessiz olabileceğini göstermek amacıyla canlı yayında test edildi. 247,5 milyon dolar maliyetle üretilen X-59 Quesst, Lockheed Martin'in California'daki Skunk Works tesisinde uçtu.

    Havacılık tarihinde dönüm noktası, NASA &#039;süpersonik jeti&#039; X-59&#039;u duyurdu
    Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    NASA, 2018'den bu yana X-59'un gürültü kirliliği veya ses patlamasına yol açmadan şehirlerin üzerinden uçabileceğini kanıtlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Nihayet X-59'un test uçuşu kamuoyuyla paylaşıldı, üstelik canlı yayınla.

    Bu test uçuşu, altı yıllık projede önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. İlk uçuş NASA'nın YouTube hesabının yanı sıra NASA+ adlı geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan içerik platformunda da yayınlandı.

    Uzay ajansı, ilk uçuş sırasında insanların jetin sesini ne kadar duydukları konusunda araştırma yapacak. Ancak ajansı, bu kişilerin kimler olacağını ve ankete katılacak kişi sayısını belirtmedi.

    Toplanan veriler ilgili kurumlara gönderilecek ve süpersonik jetlerin kullanımını sınırlayan yeni kuralların önerilmesine yardımcı olmak için kullanılacak.

    Engadget'in haberine göre, ABD hükümeti, 50 yılı aşkın süredir tüm sivil süpersonik jetlerin yaşam alanları üzerinde uçmasını engelliyor.

    AMERİKAN HAVACILIK TEKNOLOJİSİNDE DÖNÜM NOKTASI KABUL EDİLİYOR 

    NASA, sessiz süpersonik teknoloji projesini 2018 yılında ilk defa duyurduğunda, yönetici Jim Bridenstine şöyle demişti: "Bu uçak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havacılığı dönüştürme potansiyeline sahip."

    Havacılık tarihinde dönüm noktası, NASA 'süpersonik jeti' X-59'u duyurdu

    Jetin ilk defa 2021'de uçması planlanıyordu ancak bu ilk uçuş hala QueSST misyonunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. NASA, 2027 yılına kadar yeni uçak teknolojisinin uçuş gürültüsünü azaltmada ne kadar etkili olduğu konusunda daha kesin sonuçlara ulaşmayı bekliyor.

    Süpersonik jet uçaklarının inişe yakın uçmasına izin veren yeni yasalar eninde sonunda geçirilirse, yüksek hızlı ticari uçuşlar gerçeğe dönüşebilir. NASA ve Lockheed Martin, uçağın geliştirilmesini tamamladıktan sonra yaklaşık dokuz ay boyunca güvenlik araştırmalarından geçecek.

    Quesst uçağının güvenli bir şekilde uçabileceğini kanıtlayacak yeterli kanıt paylaşıldıktan sonra NASA, uçuş testlerini ABD genelindeki şehirlere genişletmeyi ve ek araştırmalar yoluyla ürettiği gürültü hakkında daha fazla bilgi toplamayı planlıyor.

    NASA'nın resmi YouTube kanalında yayınladığı ilgili video:

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SüpersonikUçakNasa
    Haberler > Teknoloji > Havacılık tarihinde dönüm noktası, NASA 'süpersonik jeti' X-59'u duyurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türk savunma sanayisi 'bir taşla 14 kuş' vurdu - TeknolojiTürk savunma sanayisi 'bir taşla 14 kuş' vurdu'Ayna ayna söyle bana' masalı gerçek oldu! - Teknoloji'Ayna ayna söyle bana' masalı gerçek oldu!Sıra elektrik motorlu yolcu uçaklarında - TeknolojiSıra elektrik motorlu yolcu uçaklarındaArtık herkes kendi sohbet robotunu alıp satabilecek - TeknolojiArtık herkes kendi sohbet robotunu alıp satabilecekTogg, yapay zekalı kamerasını T10F ile duyurdu - TeknolojiTogg, yapay zekalı kamerasını T10F ile duyurdu6. nesil savaş uçağı duyuruldu, TCG Anadolu'ya kardeş yolda - Teknoloji6. nesil savaş uçağı duyuruldu, TCG Anadolu'ya kardeş yoldaKardeş ülke Azerbaycan'a uzayda yörünge hakkı - TeknolojiKardeş ülke Azerbaycan'a uzayda yörünge hakkıNASA'da fiyasko! Uzaydan gelen kutu sonunda açıldı - TeknolojiNASA'da fiyasko! Uzaydan gelen kutu sonunda açıldıBilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? - TeknolojiBilgisayarda ekran görüntüsü alma nasıl yapılır?Apple, en değerli şirket ünvanını geri aldı - TeknolojiApple, en değerli şirket ünvanını geri aldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...