İtalyan Syntropia, elektrik üretirken açığa çıkan ısıyı sıcak su için değerlendiren hibrit güneş paneli geliştirdi. Şirketin testlerinde toplam enerji dönüşüm veriminin yüzde 66,8’e ulaştığı bildirildi.

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Güneşten elektrik üretimi ile su ısıtmayı aynı yüzeyde birleştiren hibrit paneller, çatı alanını daha verimli kullanmak isteyen binalar için alternatif oluşturuyor. İtalya merkezli Syntropia’nın DuoSolis sistemi de bu yaklaşımı temel alıyor.

AYNI PANELDE İKİ FARKLI ENERJİ ÜRETİMİ

Fotovoltaik-termal, kısaca PVT olarak adlandırılan sistemde, güneş ışığının bir bölümü hücreler tarafından elektriğe dönüştürülüyor. Geri kazanılan ısı ise panelin arkasındaki alüminyum yapıda dolaşan akışkana aktarılıyor.

Isınan akışkan, uygun tesisat üzerinden sıcak su deposuna veya ısı pompasına enerji taşıyabiliyor. Panelin arka bölümündeki yalıtım da ısı kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Böylece aynı kurulum hem elektrik tüketimine hem de binanın sıcak su ve ısıtma ihtiyacına katkı sağlayabiliyor.

Üretilen elektrik doğrudan kullanılabiliyor veya bataryada depolanabiliyor. Termal devre ise kullanım sıcak suyu hazırlama ve mekan ısıtmasına destek amacıyla değerlendiriliyor.

Hibrit güneş paneli: Tek panelden elektrik ve sıcak su

200 LİTRELİK DEPODA SU SICAKLIĞI 73 DERECEYE ULAŞTI

Şirketin paylaştığı testlerde DuoSolis, 3,91 kWh elektrik üretti. Aynı güneş ışınımı koşullarındaki referans fotovoltaik panelde ise 3,79 kWh ölçüldü.

Aynı testte 9,07 kWh termal enerji geri kazanıldığı, 200 litrelik depodaki suyun sıcaklığının 35 dereceden yaklaşık 73 dereceye yükseldiği bildirildi. Elektrik ve ısı birlikte değerlendirildiğinde toplam üretim 12,98 kWh, enerji dönüşüm verimi ise yüzde 66,8 olarak açıklandı.

SICAK SU İHTİYACI YÜKSEK BİNALAR HEDEFLENİYOR

Üretici, DuoSolis’in konutların yanında oteller, spor merkezleri, havuzlar, sağlık kuruluşları ve çeşitli endüstriyel işletmelerde kullanılabileceğini belirtiyor. Özellikle elektrik tüketimiyle sıcak su ihtiyacının birlikte bulunduğu yapılarda, iki üretim işlevinin aynı panelde toplanması alan kullanımında avantaj sağlayabilir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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