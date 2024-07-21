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Haberler > Teknoloji > Honor 200 Pro satışa sunuldu

Honor 200 Pro satışa sunuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Honor 200 Pro satışa sunuldu
Ömer Temür, Hepsiburada, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Honor Türkiye merakla beklenen modeli Honor 200 Pro’yu satışa sundu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ -  Cihaz, 50 MP geniş açı, 50 MP telefoto ve 12 MP ultrawide olmak üzere özelleştirilmiş üçlü bir kamera ile donatılmış. Bu kamera sistemi, yüksek kaliteli portre fotoğrafları çekme imkânı sunuyor.

Gücünü Snapdragon 8s Gen 3’ten alan Honor 200 Pro, minimum 12 GB RAM ile destekleniyor. 256 GB dâhili depolama sunan telefonun bataryası ise 5200 mAh kapasitesinde. 100W hızlı şarj desteği sayesinde, telefon kısa sürede tam şarja ulaşabiliyor. Honor 200 Pro’da lansmana özel Hepsiburada’da 39.999 TL fiyat ve sepette ek 4.000 TL indirimle satışa sunuluyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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