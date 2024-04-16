Huawei'nin yeni laptopu ABD'De tartışmalara neden oldu!

Çinli teknoloji devinin yeni tanıtmış olduğu Huawei X Pro 2024, Intel'in yeni nesil yapay zeka teknolojilerini kullanan yeni Core Ultra işlemcisine sahip. ABD'li milletvekilleri Huawei'nin bu yeni işlemciyi kullanmasından rahatsız.

Huawei'nin Intel çiplerine 2019'dan bu yana ABD ticaret kısıtlamaları kapsamında yasaklanmıştı. Trump yönetimi tarafından 2020 yılında verilen özel bir lisansla Huawei yeni işlemcilere erişebiliyor.

Ticaret bakanlığı'nın Intel in çip sevkiyatına onay vermesi tartışmalara yol açtı. Biden yönetiminin ticaret yasakları içerisinde bulunan şirketlere yönelik teknoloji ihracatı konusundaki tutumu sorgulanmaya başladı.

Hem Ticaret Bakanlığı hem de Intel konu ile ilgili Gizmochina'ya herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu durum ABD ve Çin arasında teknolojik ilerlemeler konusunda olan yarış düşünüldüğünde, Intel'in Huawei'ye vermiş olduğu çiplerin ulusal ve güvenlik çıkarlarının korunması konularındaki soruları gündeme getiriyor.

YENİ ÇİP GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ İÇERİYOR

Huawei'nin en yeni laptopu olan MateBook X Pro 2024, Intel'in son teknoloji Core Ultra 9 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu çip gelişmiş özellikleri sayesinde, yapay zeka uygulamalarının daha kararlı şekilde çalışmasını sağlarken çeşitli uygulamalarda metin özetleme gibi görevleri kullanıcıların kullanımına sunuyor.