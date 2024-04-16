Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > OpenAI, ilk Asya ofisini Tokyo'da açtı

OpenAI, ilk Asya ofisini Tokyo'da açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
OpenAI, ilk Asya ofisini Tokyo&#039;da açtı

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Asya bölgesindeki ilk ofisini Japonya'nın başkenti Tokyo'da açtı.

OpenAI'ın açıklamasında şirketin "İnsanlığa zararsız yapay zeka üretmek" mottosuyla hareket ettiği belirtilerek, "Teknolojideki küresel liderliği, hizmet kültürü ve yeniliği benimseyen topluluğu nedeniyle ilk Asya ofisimiz olarak Tokyo'yu seçtik." ifadesi kullanıldı.

Yeni ofisin, OpenAI ürünlerinden, karmaşık iş süreçlerinin otomatikleştirilmesinden faydalanan Toyota, Rakuten ve Daikin gibi kurumsal müşterilerle teması hızlandıracağı vurgulandı.

Açıklamada şirketin Japonya pazarına yönelik, metinleri mevcut modelden daha hızlı çeviren ve özetleyen, Japonca için optimize edilmiş özel sohbet robotunu hizmete sunduğu kaydedildi.

OpenAI, ilk Asya ofisini Tokyo'da açtı - 1. Resim

Firma, yeni ofisi aracılığıyla müşteri desteği dahil kurumsal hizmetler sunmayı ve Japonya içinde yönetim çerçevesi oluşturmayı planlıyor.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, yeni ofisin açılışı dolayısıyla Çiyoda bölgesindeki otelde düzenlenen basın toplantısına iş ve bürokrasi dünyasından temsilciler katıldı.

İlgili Haberler

GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK 

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, toplantıya gönderdiği video mesajda Tokyo'daki ofisi "Japonya halkı ve iş dünyasıyla uzun vadeli olmasını umduğu ortaklığın ilk adımı" olarak niteledi.

Altman, "Yapay zekanın insanları daha üretken olmaya teşvik ederek çalışmaları hızlandıracağına, aynı zamanda henüz hayal bile edilemeyen yeni sektörlere değer katacağına inanıyoruz." dedi.

OpenAI, ilk Asya ofisini Tokyo'da açtı - 2. Resim

OpenAI yöneticilerinden Brad Lightcap, toplantıdaki konuşmasında Japonya'nın 2 milyondan fazla müşteriyle, OpenAI sohbet robotunu kullanan en büyük pazarlardan olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DUBLİN VE LONDRA'DA OFİS AÇILDI 

Uluslararası operasyonlarını geliştirmeyi hedefleyen ABD merkezli yapay zeka ürünleri geliştiricisi OpenAI, 2023'te Londra ve Dublin'de ofis açtığını duyurmuştu.

CEO Sam Altman, Nisan 2023'teki Tokyo ziyareti kapsamında Başbakan Kişida Fumio ile görüşmesinde ulusal pazara yönelik yatırım olasılıklarını ele almıştı.

İlgili Haberler

Görüşmede Altman, "Bu teknolojinin artılarını ele aldık ve eksilerini nasıl azaltabileceğimizi konuştuk. Japon kültürüne ve diline uygun bir model oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'a üst düzey ziyaret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İMECE uydusu uzaydaki birinci yılını tamamladı! - TeknolojiTürkiye'nin ilk gözlem uydusu birinci yılını tamamladı!iPhone iMessage uygulamasında kritik güvenlik açığı tespit edildi! - TeknolojiAcilen bu özelliği kapatın!Elon Musk yine yaptı yapacağını! Yeni X/Twitter kullanıcılarından ücret alacak - TeknolojiYeni kullanıcılara kötü haber! 3 ay boyunca...Adobe, yeni yapay zekası sayesinde video düzenlemeyi oldukça kolaylaştıracak - TeknolojiYapay zeka sayesinde video düzenlemek kolaylaşacak!İsviçre basını Togg'a övgü yağdırdı! "Türk'ün Tesla'sı" - Teknoloji"Türk'ün Tesla'sı"iOS 18 yapay zeka özelliklerini kendi cihazında çalıştıracak! - TeknolojiApple'dan iOS 18 için şaşırtan karar!
Sonraki Haber Yükleniyor...