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Haberler > Teknoloji > Hyundai, eski otomobillerine abonelik sistemi getiriyor: Parasını ödemediğinizde kullanım yok!

Hyundai, eski otomobillerine abonelik sistemi getiriyor: Parasını ödemediğinizde kullanım yok!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hyundai, eski otomobillerine abonelik sistemi getiriyor: Parasını ödemediğinizde kullanım yok!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Hyundai tarafından kurulan "Hyundai Connected Mobility" girişimi otomobiller üzerindeki özellikleri, abonelik planları ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Hyundai sadece yeni piyasaya sunacağı araçlar için gelişmiş özellikler sunmayı değil, muhtemelen eski modellere de yeni özellikler getirerek abonelik sistemi oluşturmayı planlıyor.

Geçtiğimiz ay duyurulan yeni bir girişim olan Hyundai Connected Mobility, girişimlerinden birinin araç içi aboneliklerin başlatılması olduğu açıklandı. Bu yeni girişim, yazılım tanımlı aracı entegre edecek ve daha da ileriye taşıyacak.

Avrupa'daki Hyundai müşterileri için genişletilmiş seçenekler sunulması hedefleniyor. Ioniq 5 gibi mevcut modellere ve yakında çıkacak olan Ioniq 7 gibi daha yeni modellere özellik eklemek mümkün olacak. Hyundai bu sistem ile hedeflerinin "bir dizi dijital araç içi ve uygulama içi hizmetin yanı sıra tüm araç yaşam döngüsü boyunca yeni mobilite hizmetleri" sunmak olduğunu söylüyor.

Hyundai, eski otomobillerine abonelik sistemi getiriyor: Parasını ödemediğinizde kullanım yok! - 1. Resim

MÜŞTERİ DENEYİMİ GELİŞTİRİLİYOR

Hyundai Connected Mobility, araç abonelikleri, Bluelink hizmetleri, araç yazılımı, kablosuz güncellemeler ve talep üzerine özellikler ve dijital hizmetler de dahil olmak üzere her türlü aboneliğe odaklanan geniş bir girişim.

Hyundai Connected Mobility CEO'su Marcus Welz, "Yıllarca nasıl daha fazla otomobil satacağımız konusunda endişelendik" dedi. "Bugün ise 'ya tek yaptığımız araba satmaksa' diye endişeleniyoruz. Müşterilerimizin araç içerisinde dış dünya ile bağlantısı kesilmeden, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hizmetlere yönelik artan talebine verdiğimiz stratejik karardır." açıklamasını yaptı.

Bu nedenle Hyundai, bir araç sattıktan sonra tüketiciden düzenli olarak para almanın yollarını arıyor. Abonelik sistemleri, daha fazla yeni özellik ve daha fazla hizmet beklentisinin ortaya çıkmasıyla birlikte son yıllarda sektörde popüler bir yöntem haline geldi.

Hyundai, eski otomobillerine abonelik sistemi getiriyor: Parasını ödemediğinizde kullanım yok! - 2. Resim

ABONELİK SEVİYELERİ

Abonelik sistemi üç seviye sunacak: Lite, Plus ve Pro. Ücretsiz Lite sürümü navigasyon ve temel çevrimiçi hizmetler sunarken, Plus paketi ayda 2,99 Euro karşılığında bir dizi uzaktan hizmet ekliyor. Aylık 9,99 Euro olan Pro ise Hyundai ortaklarına araç içi ödemeler gibi gelişmiş hizmetler ekliyor. Herhangi bir güvenlik özelliğinin ödeme duvarının arkasında kilitli olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

AutoCar'ın haberine göre araç içi abonelik, ısıtmalı koltuk ve klima kontrol aboneliklerinin korkunç geri dönüşlerini tetiklese de, Hyundai mevcut özellikleri ödeme duvarlarının arkasına saklamayı planlamıyor. Aksine, bunu yeni özellikleri tanıtmak için bir fırsat olarak görüyor. Welz, "Sektörde sıklıkla gördüğünüz şey, örneğin ısıtmalı koltuklar gibi eski bir kullanım örneğidir," dedi.

"Bu, yazılım güncellemeleri gibi yeni teknolojiler kullanılarak müşteriye sunuldu. Ancak bence talep üzerine özelliğin faydası tam tersi: eski otomobillere yeni özellikler getirmek." Hyundai henüz tam olarak ne tür yeni özelliklerin sunulabileceğini açıklamadı.

Şu anda bu sistemin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve fiyat bilgileri hakkında bir açıklama yapılmadı. 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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