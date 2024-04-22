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Haberler > Teknoloji > İleri seviye teknolojik özelliklere sahip SAR9 Gen3 tanıtıldı!

İleri seviye teknolojik özelliklere sahip SAR9 Gen3 tanıtıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İleri seviye teknolojik özelliklere sahip SAR9 Gen3 tanıtıldı!

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yerli tasarım ve mühendislikle üretilen tabanca serisi SAR9 ailesinin en yeni ve ileri teknolojiye sahip jenerasyonu olan Gen3’ü tanıtıldı.

Türkiye’nin ilk polimer tabancasına ve ilk özgün yerli görev tabancası SAR9’a imza atan Sarsılmaz, zamanın ötesinde bir mühendislikle ürettiği SAR9 ailesinin yeni üyesi SAR9 Gen3’ü tanıttı.

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden Sarsılmaz, Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli ödüller kazanan tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen tabanca serisi SAR9 ailesinin en yeni ve ileri teknolojiye sahip jenerasyonu olan Gen3’ü piyasaya sundu.

İleri seviye teknolojik özelliklere sahip SAR9 Gen3 tanıtıldı! - 1. Resim

Bir ordunun ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretme kapasitesine sahip olan Sarsılmaz, SAR9 Gen3 polimer gövde, paslanmaz kaset, yüksek alaşımlı çelik namlu ve kapak uzmanlığını en ileri düzeyde bir araya getiriyor. Tetik emniyeti, yarı kurulu sistem ve gövde emniyetini bir araya getiren geniş güvenlik özelliklerini SAR9 Gen3’te daha da ileri seviyeye taşıyor.

Üst düzey kontrol sağlayan 18 derecelik kavrama açısı ve kurmayı destekleyen üst kapak Gen3’ün zorlu şartlarda bile en rahat şekilde kullanımını sağlayan özellikleri arasında yer alıyor. SAR9 Gen3, ayrıca gelişmiş fonksiyonlara sahip reddot opsiyonunu uyumlu mekanik nişan hattı ile zenginleştirmiş bulunuyor.

Yıllık 440 bin tabanca, 120 bin piyade ve makineli tüfek üretim kapasitesi bulunan firma, sahip olduğu bu kapasiteyle Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alıyor. Tamamen yerli tasarım ve mühendislikle üretilen Sarsılmaz silah sistemleri, 80’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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